«Оскары» получили Coda, проповедники, «Власть пса» и Уилл Смит

Лучшим исполнителем главной роли ожидаемо признали Уилла Смита, за роль самоотверженного отца сестер-теннисисток Уильямс в биографической ленте «Король Ричард». Для актера статуэтка стала первой в карьере. Лучшей актрисой киноакадемия назвала Джессику Честейн, сыгравшую в биографии телевизионных проповедников «Глазами Тэмми Фэй».

Джейн Кэмпион получила приз как лучший режиссер за « Власть пса ». Одна статуэтка у Кэмпион уже есть — сценарная, за «Пианино».

В Лос-Анджелесе завершилась 94-я церемония вручения премии «Оскар». Своеобразным триумфатором стала лента «Coda: Ребенок глухих родителей» — она признана лучшим фильмом и получила приз за лучший адаптированный сценарий. Ремейк французской картины «Семейство Белье», это история единственного наделенного слухом члена семьи слабослышащих.

Лучшим иностранным фильмом признали «Сядь за руль моей машины» японца Рюсукэ Хамагути.



Лучшим оригинальным сценарием — «Белфаст» Кеннета Браны, необычный для актера и режиссера фильм, основанный на его личных воспоминаниях о гражданской войне в Ирландии и беспорядках в Белфасте.



Поп-звезда Билли Айлиш не менее ожидаемо была признана лучшей исполнительницей песни к фильму — за заглавную тему из новой части «бондианы» «Не время умирать».



Один из хитов сезона, «Дюна» Дени Вильнева, получила премии за лучший монтаж, лучшую работу художника-постановщика и лучшую музыку.



Единственный российский фильм, представленный среди номинантов, — короткометражный мультик Антона Дьякова «Боксбалет» — остался без статуэтки и уступил ее «Стеклоочистителю» испанца Альберто Миелго.



«Оскары» в этом году впервые с начала пандемии коронавируса вручали в обычное время, в конце марта, и в привычном формате большого светского события: с красной дорожкой, гостями в зале и на сцене.



Иван Чувиляев, специально для «Фонтанки.ру»