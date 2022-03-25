Японский суперхит по рассказу Харуки Мураками покажут в кино

С 31 марта в прокат выпускают «Сядь за руль моей машины», один из самых успешных фильмов минувшего года, попавший в номинанты на «Оскар» (в том числе за лучшую режиссуру). В основе — одноименный рассказ Харуки Мураками о театральном режиссере, который знакомится с девушкой-водительницей и та заставляет его по-новому взглянуть на весь окружающий мир.
Рюсукэ Хамагути, один из самых ярких авторов современного японского кино, мастерски превратил эту зарисовку в почти блокбастер, насыщенную событиями трехчасовую сагу о заблуждениях, ненависти, раскаянии, поиске себя, творческих метаниях. Есть здесь место и цитатам из «Дяди Вани», и флешбэкам, и даже разговору об апокалипсисе и ядерной угрозе (благо действие происходит в Хиросиме). В общем, получилась почти невероятная по насыщенности и эмоциональному накалу вещь — к тому же по-своему актуальная.
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Иван Чувиляев