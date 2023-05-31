ГМЗ «Царское Село» расскажет о воссоздании Янтарной комнаты в честь её двадцатилетия

В павильоне «Адмиралтейство» Екатерининского парка вы сможете увидеть более пятидесяти фотографий, сделанных в период с 1979-го по 2022 год. На них запечатлены реставраторы Царскосельской янтарной мастерской, а также главный архитектор и автор проекта воссоздания Александр Кедринский и Иван Саутов, который возглавлял музей больше двух десятилетий.



Фото: ГМЗ «Царское Село» Поделиться Поделиться





Выставку «Янтарная комната. Люди эпохи возрождения» ГМЗ «Царское Село» посвятил людям, которые на разных этапах участвовали в воссоздании Янтарной комнаты. В объективы фотографов попали знаковые моменты, среди которыхались утраченными в войну.



Решение о воссоздании Янтарной комнаты Совет министров РСФСР принял в 1979 году, на тот момент из материалов для реставрации были черно-белые фотографии янтарной отделки комнаты, цветной автохром 1917 года, фиксационная акварель, запечатлевшая деталь с монограммой прусского короля с утратами набора, и более шестидесяти мелких кусочков янтарного декора. Флорентийскую мозаику обнаружили в Германии лишь в 1997 году. Итогом сложнейших работ стало появление в России школы художественной обработки янтаря и флорентийской мозаики, восстановившей технологии XVII — XVIII веков. По подсчётам музея, за двадцать лет с момента открытия 31 мая 2003 года Янтарную комнату увидели 23,7 млн человек.



Авторы представленных на выставках снимков — Павел Маркин, Александр Минин, Александр Догадин, Вадим Гундаров, Валерий Бугаев, Евгений Ворошилов. Фотографии для выставки передали из личных архивов хранитель фонда живописи Лариса Бардовская, которая много лет была главным хранителем музея-заповедника, и реставратор Наталья Фомичёва. Дополнят экспозиция снимки из архива музея.



С открытия и до 6 июня вы сможете увидеть на выставке также виртуальную версию Янтарной комнаты, созданную в 2022 году. Добавим, что автор проекта реставрации Янтарной комнаты Александр Кедринский (1917–2003) считал, что рано или поздно оригинальная Янтарная комната тоже найдётся — потому что «такой шедевр не может пропасть бесследно».



Выставка «Янтарная комната. Люди эпохи возрождения» пройдёт в павильоне «Адмиралтейство» Екатерининского парка Царского Села с 1 июня по 2 июля 2023 года. Вход — свободный (по билету в парк).



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Анастасия Семенович

