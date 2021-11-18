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Минздрав Финляндии хочет не допустить роста заболеваемости COVID-19 после запуска «Аллегро»

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Финские власти пока не собираются менять правила пересечения границы из-за открытия железнодорожного сообщения с Петербургом.

«Между Финляндией и Россией начнется железнодорожное сообщение. Критерии для поездок не изменятся. <...> Возможность путешествий на поезде не станет поводом для каких-либо изменений», — заявил на пресс-конференции в Хельсинки 18 ноября директор по стратегии финского министерства социальных дел и здравоохранения Паси Похъяла.

По его словам, для поездок на «Аллегро» будут действовать те же правила, что сейчас распространяются на автомобильный транспорт и самолеты. Представитель минздрава заявил, что финские власти будут следить за развитием ситуации с коронавирусом.

Руководитель стратегического отдела ведомства Лииса-Мария Войпио-Пулкки ответила на вопрос о том, не приведет ли запуск «Аллегро» к росту заболевших коронавирусом, как это было с вернувшимися из России финскими болельщиками. Она заметила, что доля коронавируса, завезенного из других стран, в Хельсинки долгое время была около 10% и постоянно снижалась. По ее словам, это свидетельствует о хорошем контроле на границе. Войпио-Пулкки выразила надежду, что с запуском «Аллегро» этот показатель не сильно изменится.

Накануне в финском посольстве в Москве «Фонтанке» сообщили, что Суоми пока не собирается отменять ограничения для российских туристов.

Оперштаб разрешил «Аллегро» курсировать между Петербургом и Хельсинки с 12 декабря.

В финской железнодорожной компании VR «Фонтанке» еще в сентябре рассказали о существовании предварительного плана возобновления железнодорожного сообщения между двумя странами, однако все упиралось в закрытую станцию Вайниккала. Власти Суоми настаивали, что открытие пункта пропуска станет нагрузкой на систему здравоохранения. 14 октября МВД сообщило об открытии Вайниккалы с 18 октября.

Ранее планировалось запустить высокоскоростной поезд к чемпионату Европы по футболу. «Аллегро» даже заметили на Финляндском вокзале. Однако планам не дано было сбыться. Курсирующие между Хельсинки и Петербургом «Аллегро» отменили в середине марта 2020-го из-за коронавируса.

Финляндия продолжает продлевать ограничения для российских туристов. При этом категории граждан РФ, кого финны пускают на свою территорию, постоянно расширяются. Так, летом границу разрешили пресекать родственникам граждан Суоми, а также владельцам финских дач. Правила выдачи «шенгена» были также изменены в середине сентября. Тогда добавили две новые группы: это собирающиеся в бизнес-командировку и обладатели многократной шенгенской визы с истекшим сроком годности, выданной Суоми на срок не менее 2 лет. Финская сторона всячески подчеркивает, что получение «шенгена» не гарантирует попадания в соседнюю страну. Генеральный консул Финляндии в Санкт-Петербурге Саннамaариа Ванамо заявила, что после пандемии россиянам будут выдавать много долгосрочных виз.

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