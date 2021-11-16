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Не стоит бежать впереди «Аллегро». Финляндия пока не собирается отменять ограничения для российских туристов

Финляндия не будет отменять ограничения для туристов из РФ, несмотря на запуск «Аллегро» в декабре

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«Несмотря на начало железнодорожного сообщения, в настоящее время нет никаких решений или информации по поводу изменения текущей визовой политики или приграничного движения», — рассказал «Фонтанке» 16 ноября советник по вопросам прессы посольства Финляндии в Москве Танели Добровольски.

В железнодорожной компании Суоми VR нашему изданию не смогли пока уточнить, какие правила будут действовать для поездок на поезде в эпоху пандемии.

Напомним, что оперштаб по борьбе с коронавирусом разрешил «Аллегро» курсировать между Петербургом и Хельсинки с 12 декабря.

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Комментарии (6)

f0ntan
Пусть финские туристы пополняют наш бюджет! Пусть их бюджет и дальше теряет поступления от ограниченного ими самими въездного потока российских туристов
265056402
они пытаются отдалить момент, когда наши на стареньких тур автобусах устремятся в двери их магазины, чтобы захватить весь сыр и фейри🤪 ещё и пытаясь платить миром, и не с той стороны терминала, как у нас😂
Денеб
Маленькая благополучная страна..... И огромный бестолковый гигант с невменяемой властью...
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