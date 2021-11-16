Не стоит бежать впереди «Аллегро». Финляндия пока не собирается отменять ограничения для российских туристов

«Несмотря на начало железнодорожного сообщения, в настоящее время нет никаких решений или информации по поводу изменения текущей визовой политики или приграничного движения», — рассказал «Фонтанке» 16 ноября советник по вопросам прессы посольства Финляндии в Москве Танели Добровольски.



В железнодорожной компании Суоми VR нашему изданию не смогли пока уточнить, какие правила будут действовать для поездок на поезде в эпоху пандемии.



Напомним, что оперштаб по борьбе с коронавирусом разрешил «Аллегро» курсировать между Петербургом и Хельсинки с 12 декабря.

