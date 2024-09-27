Куда пойти 27–29 сентября: «Лебедь» из Китая, «Низина» в Новой Голландии и музыкальный осенний бал

Источник: gzcircus.com







На этих выходных стараемся не пропустить гастрольные показы на сценах петербургских театров, заглядываем на «тайные» площадки музеев и чествуем осень музыкой.



Актуальное

В Эрмитаже — сокровища скифов

До 26 января, 0+



В залах Средней Азии (№ 34–37) на первом этаже Зимнего дворца показывают золото скифов. Название выставки «Эпохи, курганы, находки. К 175-летию со дня рождения Н. И. Веселовского» напоминает о вкладе Николая Веселовского — учёного-ориенталиста, который провёл множество раскопок на курганах и буквально спас от переплавки памятники, которые сегодня хранятся в Эрмитаже. Благодаря ему посетители могут полюбоваться золотым панцирем с изображением горгоны Медузы из Елизаветинских курганов, драгоценным гребнем и серебряными сосудами из кургана Солоха, украшением в виде оленя из 1-го Разменного (Костромского) кургана и многими другими предметами.

Источник: hermitagemuseum.org







Китайский «Лебедь» соединит жанры

27 и 28 сентября, 6+



В Петербург этой осенью приехала Гуанчжоуская акробатическая труппа. На Новой сцене Мариинского театра знаменитый китайский коллектив представит акробатическую драму «Лебедь». Спектакль уникален тем, как в нем объединяются различные театральные жанры: балет классический тут соседствует с драматическим театром и исконно китайским «балетом на плечах», знаменитым сложнейшими поддержками и переворотами. «Переходы» от стиля к стилю при этом выглядят абсолютно гармонично, потому что вся история рассказывает о восхождении молодого акробата Юй Мена, который решил соединить классическое искусство с уникальной акробатической техникой.



«Планета грибов» — в Зелёном домике

28 и 29 сентября, 0+



Ботанический сад показывает собственную «Планету грибов» — выставку с самыми разнообразными их образцами из лесов Петербурга и Ленинградской области. Экспозицию с этикетками и подробными описаниями видов грибов разместили в павильоне «Зелёный домик», чтобы все желающие могли углубить знания в сезон «тихой охоты».



Источник: Наталья Гочарова







Трюки на байках и мотопробег — у «Газпром Арены»

29 сентября, 0+



Мотоциклисты закрывают сезон фестивалем МотоГТО у стадиона «Газпром Арена». В 13:00 байкеры отправятся в мотопробег, а после мотоклубы выставят на обозрение самые интересные модели мотоциклов. В программе на день запланирован стантрайдинг — спортивное шоу с трюками.



Закрытое и тайное — в дни «Друзей Петербурга»

27–29 сентября, 12+



Обычно закрытые музейные залы и фонды музеев станут доступны в дни фестиваля «Друзья Петербурга». Многие события эксклюзивны. Так, в планетарии «Лахта Центра» пройдёт выставка работ медиахудожников из России и Сербии, а также дискуссии про современное искусство. «Царское Село» пустит посетителей в фонды живописи, архитектурной графики, оружия, мужского костюма и даже карет, а в парках Петергофа пройдут специальные экскурсии по павильонам и дворцам. Для «Друзей Петербурга» Русский музей, Государственный музей истории Санкт-Петербурга, Мастерская М. К. Аникушина подготовили особенные мастер-классы для детей разного возраста: от малышей до подростков.



Источник: фестиваль ПАО «Газпром» «Друзья Петербурга»-2024







«Севкабель Порт» знакомит со своими резидентами



28 и 29 сентября, 0+

В наступающий уик-энд в «Севкабель Порту» проводится «День резидента». Кофейни, спортивные клубы и магазины локальных брендов откроют двери, чтобы пригласить желающих на гаражную распродажу, лекции и мастер-классы по своим темам. На всей территории пространства на берегу Финского залива будут проходить авторские экскурсии.



В музеях

Рок-закулисье — в Центре Шемякина

С 28 сентября до 20 октября, 12+



Творческий «портал» в эпоху «ревущих 80-х» открывается в Центре Михаила Шемякина. Те года зритель увидит глазами известного фотографа Валентина Барановского, который запечатлел жизнь, скрытую от глаз обывателей. Он снимал ленинградское закулисье и выступления рок-музыкантов начиная с самого первого концерта 7 марта 1981 года — в день открытия рок-клуба на улице Рубинштейна.



Мир ангелов — в «Небесной иерархии»

До 26 ноября, 6+



В мир ангелов и детали священного мироустройства погружает Музей истории религии. Экспозиция «Небесная иерархия» состоит из разделов, посвящённых христианскому учению об ангелах, семи великим архангелам, Иисусу и Богоматери и их роли в разных традициях.



Авторские издания представят на «Низине»

26 и 29 сентября, 12+



Пространство «Сообщество» в Новой Голландии в четвертый раз принимает фестиваль зинов и фотокниг под названием «Низина»: в пространство привезут больше 150 авторских книг, сборников и журналов. В программе — лекции от основателей события о фотокнигах и их создании, авторская экскурсия с разговором о том, как память личная и коллективная может отразиться в печати, и выступления разных авторов.



Источник: предоставлено организаторами







Театральное





«Цехъ» познакомит со «Старой зайчихой»

25 и 26 сентября, 16+



В театре «Цехъ» в этот уик-энд — премьера спектакля «Старая зайчиха. Провинциальный мюзикл» по пьесе Николая Коляды. Это история о судьбоносной встрече двух людей, чьи пути когда-то разошлись. Она — блистательная столичная актриса, он — когда-то успешный артист, а ныне запутавшийся в своих проблемах провинциальный мужчина, утонувший в алкоголе и неудачах. Главные роли сыграют народный артист Виктор Кривонос и заслуженная артистка Ольга Пикало.

Театр из Екатеринбурга покажет лучшее

27 сентября, 16+



Центр современной драматургии из Екатеринбурга приехал в Петербург с гастролями и привёз лучшие спектакли из репертуара. В пятницу коллектив сыграет «Трудно быть богом» (16+) в постановке Антона Бутакова по социально-фантастической повести братьев Стругацких. В субботу на сцене — спектакль кинорежиссера Алексея Федорченко «Альбом с голубем» (16+) по мотивам произведения Сергея Довлатова. Завершится цикл показов спектаклем «Понаехавшая» (16+) по произведению Наринэ Абгарян в постановке Ярославны Шастиной.



Ленсовета покажет счастье

29 сентября, 19:00, 16+



Новинка в репертуаре Театра им. Ленсовета — спектакль «Счастье моё». По словам режиссёра Андрея Сидельникова, на сцену он перенёс историю о том, «как вопреки времени, системе, ощущению своей никчемности и неустроенности человек ищет свое счастье».



Премьеры — на сцене «Зазеркалья»

27 и 28 сентября, 12+



Большая премьера в «Зазеркалье» — постановка оперы Игоря Рогалёва «Ванька Жуков и Монтигомо Ястребиный Коготь» по мотивам рассказов Чехова «Ванька» и «Мальчики». Новая работа — спектакль-оммаж другому старожилу зазеркальской сцены, «Детскому альбому». В премьерной постановке столь же драматично представлен путь взросления человеческой души, а сквозным образом становится образ Дома.



Источник: скриншот трейлера спектакля







Послушать музыку

«Мельница» отметит день рождения

27 сентября, 6+



В БКЗ «Октябрьский» фолк-рок-группа «Мельница» даёт концерт в честь своего 25-летия. Музыканты приглашают послушать лучшие хиты: проникнуться «древней музыкой нового мира» и прогуляться по музыкальным дорогам с «кельтами, славянами, Левантом и глубоким космосом».



Sensation откроет «Белую» главу

27 и 28 сентября, 18+



На выходных в СК «Юбилейный» прогремит фестиваль Sensation. Слушатели и зрители попадут в «Белый город Авалон», где им предстоит познакомиться с мифическими героями и существами. На фестивале выступят артисты, которые уже становились частью Sensation в разные годы: диджейское трио Swanky Tunes, диджей и бывший участник электронного проекта Hard Rock Sofa Shapov, один из ключевых хаус-исполнителей Alexey Romeo и Feel. На сцену выйдут и приглашенные звёзды, но пока что их имена держатся в тайне.

Источник: предоставлено органиазторами







«Дайте танк (!)» приглашает на бал

28 и 29 сентября, 20:00, 16+



«Одиннадцатый ежегодный осенний бал пожилой молодёжи» — под таким девизом в клубе А2 на концерты два вечера подряд фанатов собирает «Дайте танк (!)». Будут все лучшие хиты. Тема «бала» — спорт, так что дресс-код соответствующий.



На экранах

Фильм о Лорен — в кинотеатрах

С 26 сентября, 12+



В кинотеатрах — премьера фильма режиссёра-документалиста Марко Спаньоли «Софи Лорен. Жить, сниматься, любить!». В фильм вошли редкие съемки из собственного домашнего архива Лорен, а также интервью, отреставрированные культовой киностудией «Чинечитта» специально к 90-летию знаменитости. В ленте рассказывается об отношениях с Марчелло Мастроянни, о голливудской карьере Лорен и о совсем неизвестных фактах её биографии.



«Мой Марчелло» — история о кризисе и подмене

С 26 сентября, 18+



На экранах — комедия французского режиссера и сценариста Кристофа Оноре «Мой Марчелло». В главной роли — Кьяра Мастроянни, дочь Катрин Денёв и Марчелло Мастроянни. Здесь она играет саму себя. По сюжету, устав от кризиса идентичности, героиня решает начать жить жизнью своего отца, подражая его речи, стилю и манерам.



«Холли» — звездный фильм с Венецианского фестиваля

С 26 сентября, 16+



В прокат выходит драма бельгийского режиссера Фин Трох «Холли». Главная героиня — школьница, чьи потусторонние способности превращают её из изгоя в предмет поклонения. Ленту сняла режиссёр Фин Трох, и её новая работа стала хитом Венецианского кинофестиваля.



Источник: arthouse.ru







В прокате — последняя лента с Кэрри Фишер

С 26 сентября, 12+



Героиня фильма «Вайлет в стране чудес» встречает загадочную ведьму, и та исполняет её желание «стать поскорее взрослой». Перед девочкой открывается портал в будущее, в котором её ждет множество испытаний. Колдунью Хейзел сыграла Кэрри Фишер, больше всего известная по роли принцессы Леи в саге «Звездные войны». Фильм стал последним в её карьере.

