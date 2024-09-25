Ботанический сад открывает осеннюю выставку грибов и обещает сюрприз тем, кто принесёт экспонаты

Традиционная выставка живых грибов Санкт-Петербургского микологического общества пройдёт 28–29 сентября в павильоне «Зелёный домик». Вы увидите грибы, живопись и фотографии на «грибную» тему.



Источник: Наталья Гочарова







В программе «Планеты грибов» — возможность рассмотреть свежие грибы, собранные в лесах и парках Петербурга и Ленинградской области, пообщаться со специалистами по вопросам, связанным со сбором и определением грибов. Экспозицию будут сопровождать подробные этикетки, чтобы все желающие могли повысить квалификацию в сезон «тихой охоты».



Тем, кто принесёт корзину грибов для выставки в пятницу или в субботу утром, в Саду обещают сюрприз. Важно помнить, что если вы хотите представить экспонаты для выставки, собирать грибы нужно с целыми ножками.

