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Афиша Plus Ботанический сад открывает осеннюю выставку грибов и обещает сюрприз тем, кто принесёт экспонаты

Ботанический сад открывает осеннюю выставку грибов и обещает сюрприз тем, кто принесёт экспонаты

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Традиционная выставка живых грибов Санкт-Петербургского микологического общества пройдёт 28–29 сентября в павильоне «Зелёный домик». Вы увидите грибы, живопись и фотографии на «грибную» тему.

В программе «Планеты грибов» — возможность рассмотреть свежие грибы, собранные в лесах и парках Петербурга и Ленинградской области, пообщаться со специалистами по вопросам, связанным со сбором и определением грибов. Экспозицию будут сопровождать подробные этикетки, чтобы все желающие могли повысить квалификацию в сезон «тихой охоты».

Тем, кто принесёт корзину грибов для выставки в пятницу или в субботу утром, в Саду обещают сюрприз. Важно помнить, что если вы хотите представить экспонаты для выставки, собирать грибы нужно с целыми ножками.

Выставка «Планета грибов» пройдёт в павильоне «Зелёный домик» Ботанического сада Петра Великого 28–29 сентября 2024 года с 10 до 18 часов, посмотреть её можно будет по парковым или оранжерейным билетам. 0+

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