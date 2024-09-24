«Белый» фестиваль Sensation отметит 15 лет в Петербурге

27 и 28 сентября в СК «Юбилейный» пройдет юбилейный фестиваль Sensation. На нем соберутся люди в белой одежде.
На пятнадцатилетии мероприятия под ритмы электронной музыки откроют новую «белую» главу. Слушатели и зрители попадут в «Белый Город Авалон», где им предстоит познакомиться с мифическими героями и существами. На фестивале выступят артисты, которые уже становились частью Sensation в разные годы. В их числе диджейское трио Swanky Tunes, диджей и бывший участник электронного проекта Hard Rock Sofa Shapov, один из ключевых хаус-исполнителей Alexey Romeo и Feel — именно он
В «Белом Городе» также появятся два зарубежных гостя, но их имена станут известны только в самом начале шоу.
Правила посещения Авалона просты. Можно быть кем угодно: хоть роботом, хоть снежным человеком — главное иметь белый верх и белый низ. Обувь, аксессуары и принты на одежде могут быть любого цвета, но не черного — это цвет тьмы.
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Кирилл Самунин