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    «Белый» фестиваль Sensation отметит 15 лет в Петербурге

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    27 и 28 сентября в СК «Юбилейный» пройдет юбилейный фестиваль Sensation. На нем соберутся люди в белой одежде.

    Фото: предоставлено органиазторами
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    На пятнадцатилетии мероприятия под ритмы электронной музыки откроют новую «белую» главу. Слушатели и зрители попадут в «Белый Город Авалон», где им предстоит познакомиться с мифическими героями и существами. На фестивале выступят артисты, которые уже становились частью Sensation в разные годы. В их числе диджейское трио Swanky Tunes, диджей и бывший участник электронного проекта Hard Rock Sofa Shapov, один из ключевых хаус-исполнителей Alexey Romeo и Feel — именно он 11 июня 2008 года открыл первый в России Sensation White в петербургском СКК.

    В «Белом Городе» также появятся два зарубежных гостя, но их имена станут известны только в самом начале шоу.

    Правила посещения Авалона просты. Можно быть кем угодно: хоть роботом, хоть снежным человеком — главное иметь белый верх и белый низ. Обувь, аксессуары и принты на одежде могут быть любого цвета, но не черного — это цвет тьмы.

    18+

    Кирилл Самунин

    Фото: предоставлено органиазторами

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