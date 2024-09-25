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Афиша Plus В Петербурге пройдут большие гастроли Центра современной драматургии из Екатеринбурга

В Петербурге пройдут большие гастроли Центра современной драматургии из Екатеринбурга

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С 27 сентября Малый театр кукол и Центр современной драматургии из Екатеринбурга проведут большие обменные гастроли. Два независимых театра выступят друг у друга на площадках в качестве гостей.

ЦСД 27 сентября сыграет для петербуржцев «Трудно быть богом» (16+) в постановке Антона Бутакова. Спектакль, основанный на одноименной социально-фантастической повести Аркадия и Бориса Стругацких, погрузит зрителей в мрачную хронику Арканарской резни, развернувшейся на далекой планете.

28 сентября будет представлен спектакль известного кинорежиссера Алексея Федорченко «Альбом с голубем» (16+). Специально для постановки Алексеем Федорченко и Лидией Канашевой была написана пьеса по мотивам произведения Сергея Довлатова. В спектакле переплетаются любовь, боль эмиграции и творческая жизнь 70–80-х годов. Сергей Довлатов стоит перед выбором: «Нева, Эрмитаж, березы» или «Тот самый Бродвей»? Множество историй, сплетающихся в единое полотно, стирают грань между реальностью и вымыслом.

29 сентября театр закончит гастроли спектаклем «Понаехавшая» (16+) по произведению Наринэ Абгарян в постановке Ярославны Шастиной. Спектакль и для приехавших, и для коренных, ведь все мы в душе мигранты, ищущие себя в большом и часто недружелюбном мире.

Центр современной драматургии (ЦСД) — камерный независимый театр из Екатеринбурга, площадка для экспериментов молодых режиссеров, драматургов, актеров, музыкантов и художников.

Арина Хек

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