В Петербурге пройдут большие гастроли Центра современной драматургии из Екатеринбурга

С 27 сентября Малый театр кукол и Центр современной драматургии из Екатеринбурга проведут большие обменные гастроли. Два независимых театра выступят друг у друга на площадках в качестве гостей.

ЦСД 27 сентября сыграет для петербуржцев «Трудно быть богом» (16+) в постановке Антона Бутакова. Спектакль, основанный на одноименной социально-фантастической повести Аркадия и Бориса Стругацких, погрузит зрителей в мрачную хронику Арканарской резни, развернувшейся на далекой планете.

28 сентября будет представлен спектакль известного кинорежиссера Алексея Федорченко «Альбом с голубем» (16+). Специально для постановки Алексеем Федорченко и Лидией Канашевой была написана пьеса по мотивам произведения Сергея Довлатова. В спектакле переплетаются любовь, боль эмиграции и творческая жизнь 70–80-х годов. Сергей Довлатов стоит перед выбором: «Нева, Эрмитаж, березы» или «Тот самый Бродвей»? Множество историй, сплетающихся в единое полотно, стирают грань между реальностью и вымыслом.

