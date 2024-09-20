На экраны выходит документальный фильм к 90-летию Софи Лорен, полный редких кадров из архивов

Её настоящее имя — София Костанца Бриджида Виллани Шиколоне, но все знают её как Софи Лорен. 26 сентября в кино — премьера фильма режиссёра-документалиста Марко Спаньоли «Софи Лорен. Жить, сниматься, любить!» Показ картины приурочен к 90-летию великой итальянской актрисы и секс-символа, обладательницы множества кинопремий.



Источник: кадр из фильма







В фильм вошли редкие съемки из собственного домашнего архива Лорен, а также интервью, отреставрированных культовой киностудией Чинечитта специально к юбилею.



В фильме рассказывается и об отношениях с Марчелло Мастроянни, и о голливудской карьере Лорен, и о совсем неизвестных фактах её биографии. Обо всём этом в кадре откровенно вспоминают сама актриса, её муж, сыновья, друзья и коллеги — такие, как актрисы Матильда Джоли, Людовика Насти и Валерия Соларино.



12+

