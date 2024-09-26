Театр Ленсовета выпускает премьеру о потребности в счастье

29 сентября в Театре им. Ленсовета состоится премьера спектакля Андрея Сидельникова «Счастье мое» по пьесе советского драматурга и сценариста Александра Червинского. В постановке Ленсовета сольются послевоенная реальность и согревающие воспоминания о прошлом.



фото с репетиции спектакля Источник: vk.com/lensovet_theatre







Это история любви молодой учительницы и курсанта военного училища, произошедшая в 1947 году, когда город (да и сами люди) еще не успел восстановиться после войны. Случайная встреча Виктории и Семена длится всего одну ночь, но за это короткое время они успевают прожить главное событие своей жизни. Несмотря на тяжелые условия и жизненные невзгоды, каждый из них отчаянно ищет свое личное счастье. Всегда и во все времена, несмотря на разрушенный после катастроф мир, люди продолжали поиски счастья — чтобы сохранять и восстанавливать жизнь, чтобы напоминать себе: ты — живой человек.



В камерной постановке, разыгранной на четырех артистов, герои продолжают верить в возможность обрести свое счастье вопреки окружающим обстоятельствам. Режиссер делает акцент на том, что потребность в счастье — это не только поистине удивительное свойство людей, но и настоящая необходимость. Даже один-единственный день, наполненный радостью и любовью, способен задать вектор дальнейшему существованию.



Главные герои, несмотря на свою молодость, уже успели испытать на себе горечь потерь и разочарований. Но именно это закаляет их характер, делает сильнее и решительнее в поисках своего личного счастья, а хрупкая и уязвимая любовь способна расцвести даже в самых суровых условиях. Проблемы Виктории и Семена до узнавания просты, они оба желают счастья, но представляют его по-разному: он мечтает о карьере и грезит чаепитием с английской королевой, она же ничего не ждет и мечтает о малом — о собственной семье, о рождении ребенка. Роли молодых влюбленных сыграют Татьяна Трудова и Иван Санников.



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