Музей истории религии подробно расскажет об иерархии ангелов в христианстве

Вы сможете изучить «небесную иерархию», запечатлённую в произведениях русских и западноевропейских художников. На выставке представят более двухсот пятидесяти предметов, среди которых будут иконы, скульптуры и гравюры, литургические предметы и облачения.



Источник: Пресс-служба Государственного музея истории религии







Экспозиция будет состоять из разделов, посвящённых христианскому учению об ангелах, семи великим архангелам, служению святых духов ветхозаветным пророкам, Иисусу и Богоматери, ангелам-хранителям и представлениям об участии ангелов в богослужебных священнодействиях. Музей приводит слова автора выставки, старшего научного сотрудника музея Светланы Семёновой о ключевых экспонатах: вы увидите «Благовещение» XVI века из Германии, копию фрагмента «Сикстинской Мадонны», которую публике представят впервые, отреставрированную для выставки деталь деревянной композиции «Голгофа», французские гравюры XVII века с изображениями падения восставших ангелов, серию изображений музицирующих ангелов.



Небесные духи-помощники существуют в разных религиях, но особое значение они обрели в иудео-христианской традиции. Согласно Ветхому завету, история еврейского народа разворачивается при участии ангельских сил — орудий божественного возмездия, а в переломные для Древнего Израиля моменты они предстают как посланники. «Ангел» в переводе с греческого — это и есть «посланник», «вестник». Ангелы — бесплотные божественные существа, сотворённые до вещественного мира и обладающие собственной волей. Христианская традиция понимания ангелов опирается на труд Псевдо-Дионисия Ареопагита (V–VI вв.) «О Небесной иерархии». Автор полагает, что ангелов — бесконечное количество, у них «огненное естество», они наделены энергиями света, бессмертием и «изначальной святостью».



В христианстве существует девять ангельских чинов. Высшие — это серафимы, херувимы, престолы, средние — господства, силы, власти, низшие — начала, архангелы и ангелы. Ангелов, как правило, изображали в образе крылатых юношей, в западноевропейском искусстве также распространена трактовка в образах крылатых девушек. Самые разные трактовки и визуализации вы найдёте на выставке.

