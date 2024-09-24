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Афиша Plus Музей истории религии подробно расскажет об иерархии ангелов в христианстве

Музей истории религии подробно расскажет об иерархии ангелов в христианстве

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Вы сможете изучить «небесную иерархию», запечатлённую в произведениях русских и западноевропейских художников. На выставке представят более двухсот пятидесяти предметов, среди которых будут иконы, скульптуры и гравюры, литургические предметы и облачения.

Экспозиция будет состоять из разделов, посвящённых христианскому учению об ангелах, семи великим архангелам, служению святых духов ветхозаветным пророкам, Иисусу и Богоматери, ангелам-хранителям и представлениям об участии ангелов в богослужебных священнодействиях. Музей приводит слова автора выставки, старшего научного сотрудника музея Светланы Семёновой о ключевых экспонатах: вы увидите «Благовещение» XVI века из Германии, копию фрагмента «Сикстинской Мадонны», которую публике представят впервые, отреставрированную для выставки деталь деревянной композиции «Голгофа», французские гравюры XVII века с изображениями падения восставших ангелов, серию изображений музицирующих ангелов.

Небесные духи-помощники существуют в разных религиях, но особое значение они обрели в иудео-христианской традиции. Согласно Ветхому завету, история еврейского народа разворачивается при участии ангельских сил — орудий божественного возмездия, а в переломные для Древнего Израиля моменты они предстают как посланники. «Ангел» в переводе с греческого — это и есть «посланник», «вестник». Ангелы — бесплотные божественные существа, сотворённые до вещественного мира и обладающие собственной волей. Христианская традиция понимания ангелов опирается на труд Псевдо-Дионисия Ареопагита (V–VI вв.) «О Небесной иерархии». Автор полагает, что ангелов — бесконечное количество, у них «огненное естество», они наделены энергиями света, бессмертием и «изначальной святостью».

В христианстве существует девять ангельских чинов. Высшие — это серафимы, херувимы, престолы, средние — господства, силы, власти, низшие — начала, архангелы и ангелы. Ангелов, как правило, изображали в образе крылатых юношей, в западноевропейском искусстве также распространена трактовка в образах крылатых девушек. Самые разные трактовки и визуализации вы найдёте на выставке.

Выставка «Небесная иерархия. Мир ангелов в христианстве» пройдёт в Музее истории религии с 26 сентября (открытие в 16:00) до 26 ноября 2024 года. 6+

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Комментарии
1
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Данная статья подтверждает иудейское происхождение славянского населения?
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