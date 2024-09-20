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Афиша Plus Кьяра Мастроянни и Катрин Денёв сыграли самих себя в новой комедии «Мой Марчелло»

Кьяра Мастроянни и Катрин Денёв сыграли самих себя в новой комедии «Мой Марчелло»

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С 26 сентября на экранах — комедия французского режиссера и сценариста Кристофа Оноре «Мой Марчелло». В главной роли Кьяра Мастроянни, дочь Катрин Денёв и Марчелло Мастроянни. Здесь она играет саму себя. По сюжету, устав от кризиса идентичности, она решает начать жить жизнью своего отца, подражая его речи, стилю и манерам. Окружающие постепенно принимают это и тоже начинают называть её Марчелло. Вместе с матерью и друзьями Кьяра-Марчелло отправляется в путешествие в Италию, по местам, связанным с жизнью отца.

Создание фильма приурочено к столетию Марчелло Мастроянни. Съемки проходили в Париже, Риме и его окрестностях. Кроме Кьяры Мастроянни свои собственные версии сыграли Катрин Денёв, Фабрис Лукини, Бенжамен Бьоле, Николь Гарсия и Мельвиль Пупо.

Создатель фильма, Кристоф Оноре, рассказал, что фильм не претендует быть реальной историей, но основан на жизни реальных людей — и самым интересным для него было состояние актрисы, дочери знаменитостей, вне её работы, когда её личность становится максимально неопределённой. Кьяра Мастроянни неоднократно участвовала в предыдущих фильмах Оноре — таких как драмы «Моя девочка не хочет…» и «Прекрасная смоковница», а также в мюзиклах «Все песни только о любви» и «Возлюбленные».

Премьера картины прошла в мае 2024 года на Каннском кинофестивале, в рамках основной программы.

18+

Матвей Пирогов

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