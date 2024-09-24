Театр «Цехъ» сыграет «провинциальный мюзикл» по Коляде

25 и 26 сентября в театре «Цехъ» состоится премьера спектакля «Старая зайчиха. Провинциальный мюзикл». Комическую историю о театре и любви поставят Виктор Бугаков и Александра Мамкаева. «Старая зайчиха» — пьеса Николая Коляды, музыку к которой сочинил Александр Пантыкин. Главные роли сыграют народный артист Виктор Кривонос и заслуженная артистка Ольга Пикало.



Фото: vk.com/ceh13 Поделиться Поделиться





Это история о судьбоносной встрече двух людей, чьи пути когда-то давно разошлись. Она — блистательная столичная актриса, привыкшая к роскоши и вниманию, он — когда-то успешный артист, а ныне запутавшийся в своих проблемах провинциальный мужчина, утонувший в алкоголе и неудачах.



Их встреча превращается в бурю из взаимных претензий и жгучей злобы. В этом вихре эмоций и борьбы амбиций вдруг прорывается осознание того, что чувства, связывавшие их когда-то, не угасли. Их встреча становится катализатором перемен. Они понимают, насколько важны друг для друга. Путь к примирению непрост: старые раны кровоточат, претензии вспыхивают вновь, но желание исправить старые ошибки сильнее любых преград.



Режиссер Виктор Бугаков о задумке спектакля: «Эта история о мужском-женском, и потому наш режиссерский тандем с Александрой Мамкаевой показался нам очень уместным. Действие пьесы происходит в гостиничном номере в захолустном городке. Для нас этот номерок — место из их прошлого, пространство, в котором застыло время. Два человека возвращаются в прошлое, чтобы поговорить, простить друг другу обиды, закрыть гештальты, высказаться. И все это в яркой театральной форме — ведь главные герои артисты. Поэтому, выясняя отношения, они танцуют и поют, отчего все превращается в мюзикл».



18+

Арина Хек

