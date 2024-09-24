В Эрмитаже покажут скифское золото к 175-летию Николая Веселовского

В залах Средней Азии (№ 34–37) на первом этаже Зимнего дворца вы сможете увидеть более двухсот предметов, связанных с именем Николая Веселовского (1848–1918), к
Николай Веселовский — учёный-ориенталист, который некогда начал свою археологическую деятельность с изучения среднеазиатских памятников, однако вскоре переключился на раскопки скифо-сарматских курганов в Северном Причерноморье. В
Благодаря Веселовскому в Эрмитаже хранятся уникальные памятники: панцирь с изображением Медузы Горгоны из Елизаветинских курганов, золотой гребень и серебряные сосуды из кургана Солоха, золотое украшение в виде оленя из
В ту эпоху постоянно находились «кладоискатели», которые искали скифское золото и продавали его с условием переплавки. Именно в скифских курганах находили самые высокохудожественные предметы, и в Эрмитаже отмечают, что Веселовский упорно трудился, чтобы сохранить исчезающее на глазах наследие. Занимался Веселовский и реставрацией найденных предметов, уделяя внимание не только находкам экстра-класса: в своём кабинете профессор склеивал фрагменты сосудов и очищал древние ткани.
Николай Веселовский, напоминают в музее, буквально спас от переплавки ряд памятников, которые сегодня хранятся в Эрмитаже. Профессор скончался в
Выставка «Эпохи, курганы, находки. К