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    В Эрмитаже покажут скифское золото к 175-летию Николая Веселовского

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    В залах Средней Азии (№ 34–37) на первом этаже Зимнего дворца вы сможете увидеть более двухсот предметов, связанных с именем Николая Веселовского (1848–1918), к 175-летию которого приурочена выставка.

    Фото: hermitagemuseum.org
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    Николай Веселовский — учёный-ориенталист, который некогда начал свою археологическую деятельность с изучения среднеазиатских памятников, однако вскоре переключился на раскопки скифо-сарматских курганов в Северном Причерноморье. В 1894 году Веселовский начал раскопки в Кубанской области, и до 1917 года там исследовали более пятисот курганов. Именно тогда открыли Костромские курганы и Майкопский курган Ошад, Келермесские курганы, Ульский курган, курган Солоха.

    Благодаря Веселовскому в Эрмитаже хранятся уникальные памятники: панцирь с изображением Медузы Горгоны из Елизаветинских курганов, золотой гребень и серебряные сосуды из кургана Солоха, золотое украшение в виде оленя из 1-го Разменного (Костромского) кургана, роскошные украшения и сосуды из Майкопского кургана. В ходе раскопок Майкопского кургана началось изучение ранее неизвестной культуры раннего Бронзового века. За двадцать три года работы Николая Веселовского на Кубани удалось составить пространственную карту и временную шкалу памятников на территории, прилегающей к Азовскому морю.

    В ту эпоху постоянно находились «кладоискатели», которые искали скифское золото и продавали его с условием переплавки. Именно в скифских курганах находили самые высокохудожественные предметы, и в Эрмитаже отмечают, что Веселовский упорно трудился, чтобы сохранить исчезающее на глазах наследие. Занимался Веселовский и реставрацией найденных предметов, уделяя внимание не только находкам экстра-класса: в своём кабинете профессор склеивал фрагменты сосудов и очищал древние ткани.

    Фото: hermitagemuseum.org
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    Николай Веселовский, напоминают в музее, буквально спас от переплавки ряд памятников, которые сегодня хранятся в Эрмитаже. Профессор скончался в 1918 году, и вместе с ним действительно ушла эпоха — из России эмигрировали люди, работавшие с Веселовским, а Археологическая комиссия перестала существовать, став Академией истории материальной культуры. Благодаря Николаю Веселовскому поколения эрмитажных хранителей и реставраторов могли изучать уникальные памятники, популяризировать научное наследие профессора. Музей издаст к выставке иллюстрированный научный каталог.

    Выставка «Эпохи, курганы, находки. К 175-летию со дня рождения Н. И. Веселовского» пройдёт на первом этаже Зимнего дворца, в залах № 34–37, с 25 сентября 2024 года по 26 января 2025-го. 0+

    Фото: hermitagemuseum.org
    Фото: hermitagemuseum.org

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