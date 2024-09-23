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    В Новой Голландии пройдет «Низина» — фестиваль самиздатовских журналов и фотокниг

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    В выходные, 28 и 29 сентября, в пространстве «Сообщество» в петербургской Новой Голландии в четвертый раз состоится фестиваль зинов и фотокниг под названием «Низина». Он посвящен авторским книжным произведениям от авторов со всей России. Их будет представлено более 150.

    Фото: предоставлено организаторами
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    Так, в субботу, 28 сентября, в 13:00 Кристина Сергеева, соосновательница фестиваля, прочитает лекцию о фотокнигах и их создании. Пришедшие узнают о престижных премиях и фестивалях, фотобуксторах и издательствах, а еще изучат различные виды современных фотокниг и возможности их создания. В 17:00 гостей проведут по выставке зинов этого года и расскажут о концепции фестиваля. Часть его в этом году посвящена печатным проектам на тему коллективной и личной памяти. Авторы использовали личные истории, семейные артефакты и документы. А в 19:00 пять авторов — участников «Низины» расскажут о своих проектах.

    А в воскресенье, 29 сентября, в 14:30 директор «ФотоДепартамента» Надя Шереметова расскажет о фотографии как виде искусства. В 17:00 «Низина» представит книги, которые с этого года издает сама.

    Полную программу фестиваля можно изучить по ссылке.

    Все средства от продажи билетов будут отправлены в фонд «Бумажная птица», который помогает неизлечимо больным детям.

    18+

    Фото: предоставлено организаторами

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