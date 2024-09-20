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    В прокат выходит фэнтези, где в последний раз снялась Кэрри Фишер

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    Фото: кадр из фильма
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    26 сентября в кино стартует показ американо-итальянской картины «Вайлет в стране чудес». В центре сюжета — двенадцатилетняя Вайлет, она живёт в Италии со своими родителями и старшей сестрой Саванной. Чувствуя себя заброшенной и ненужной, Вайлет гуляет по лесу, где встречается с таинственной ведьмой Хейзел. Вайлет рассказывает ведьме о своём желании стать поскорее взрослой. Тогда Хейзел показывает ей портал в будущее. Вайлет ждут испытания, волшебство, опасности и обретение новой силы.

    Фильм основан на притче Вильяма Брукфилда «Водоворот сновидений». Съемки проходили в Италии, в Тоскане и в Риме, а также на знаменитой студии Чинечитта. Несколько сцен были сняты в Сан-Джиминьяно и Вольтерре.

    Режиссёром стал постановщик короткометражных фильмов Влад Марсавин. Продюсером картины стал Фред Росс, известный своим многолетним сотрудничеством с Фрэнсисом Фордом Копполой. В роли Вайлет дебютировала молодая английская актриса Кира Милвард, а ведьму Хейзел сыграла Кэрри Фишер, больше всего известная по своей роли принцессы Леи в саге «Звездные войны». Также в фильме приняла участие британская певица Рита Ора, уже игравшая в кино в «Пятидесяти оттенках серого».

    Одну из мелодий фильма, «тему Вайлет», написал покойный Анджело Бадаламенти, создававший музыку для фильмов Дэвида Линча. Фантастических существ для картины создавал Даниэль Обер, работавший с Терри Гиллиамом и Люком Бессоном.

    Картина создавалась целых семь лет. Все сцены с Фишер были сняты за два месяца до её кончины. Фильм оказался последним в её карьере. После этого релиз картины откладывался из-за пандемии COVID и сложностей с финансированием. Однако критики, посмотрев ленту до релиза, назвали её впечатляющей смесью истории взросления, мрачной сказки и триллера, а также идеальным прощанием с Кэрри Фишер.

    12+

    Матвей Пирогов

    Фото: кадр из фильма

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