В театре «Зазеркалье» поставили оперу по Чехову

27 и 28 сентября в детском музыкальном театре «Зазеркалье» состоится премьера оперы Игоря Рогалева «Ванька Жуков и Монтигомо Ястребиный Коготь». Игорь Рогалев — «живой классик» петербургской композиторской школы — создал произведение-оммаж знаменитому спектаклю театра «Детский альбом».
В спектакле, поставленном Вероникой Ищенко и Дарьей Косенко-Вишневецкой, с нежностью и аккуратным вниманием показан процесс формирования и взросления человеческой души. Либретто оперы, написанное Игорем Рогалевым, основано на двух рассказах А. П. Чехова — «Ванька» и «Мальчики», действие которых разворачивается в предрождественское время, в ожидании чуда и любви. Главные герои этих рассказов — дети, а центральным образом в спектакле становится Дом. В первом акте мальчик по имени Ванька, оставшийся без родного дома (а вместе с ним лишившийся и детства), пишет по-детски наивное и вместе с тем отчаянное письмо своему дедушке в деревню, вспоминая о родном доме. Потеря своего места для него сродни тоске по утраченному Раю, и оттого эта история одновременно забавна и проникновенна. Во втором акте (рассказ «Мальчики») дом и уклад семейной жизни становятся «спасательным кругом» для двух мальчиков, которые решают сбежать из дома вслед за своими фантазиями. Однако внешний мир, полный неожиданностей, точно так же полон и опасностей и сильно отличается от мира индейцев из детских цветных книжек.
Режиссеры спектакля, а вместе с ними и большая часть исполнителей — молодые артисты театра «Зазеркалье», — выпускники курса профессора А. В. Петрова, который, по традиции, выступил в качестве художественного руководителя постановки. Помимо премьерного спектакля в театре «Зазеркалье» идут еще две постановки с молодыми создателями — «Что случилось в пятом «Б» и «Ку-ка-ре-ку!».
12+
Арина Хек