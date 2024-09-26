В театре «Зазеркалье» поставили оперу по Чехову

В спектакле, поставленном Вероникой Ищенко и Дарьей Косенко-Вишневецкой, с нежностью и аккуратным вниманием показан процесс формирования и взросления человеческой души. Либретто оперы, написанное Игорем Рогалевым, основано на двух рассказах А. П. Чехова — «Ванька» и «Мальчики», действие которых разворачивается в предрождественское время, в ожидании чуда и любви. Главные герои этих рассказов — дети, а центральным образом в спектакле становится Дом. В первом акте мальчик по имени Ванька, оставшийся без родного дома (а вместе с ним лишившийся и детства), пишет по-детски наивное и вместе с тем отчаянное письмо своему дедушке в деревню, вспоминая о родном доме. Потеря своего места для него сродни тоске по утраченному Раю, и оттого эта история одновременно забавна и проникновенна. Во втором акте (рассказ «Мальчики») дом и уклад семейной жизни становятся «спасательным кругом» для двух мальчиков, которые решают сбежать из дома вслед за своими фантазиями. Однако внешний мир, полный неожиданностей, точно так же полон и опасностей и сильно отличается от мира индейцев из детских цветных книжек.

