В выходные в Петербурге можно будет посетить обычно недоступные залы музеев и фонды

В рамках фестиваля «Друзья Петербурга», который пройдет 27–29 сентября, можно будет посетить экскурсии по обычно закрытым залам или фондам музеев, а также необычные события, спродюсированные специально для фестиваля.

Источник: фестиваль ПАО «Газпром» «Друзья Петербурга»-2024







Среди таких экскурсий — визит в Кунсткамеру, во время которого посетители смогут увидеть знаменитый Готторпский глобус диаметром более трех метров. Это первый экспонат в Кунсткамере, который в свое время подарили Петру Великому.



Только в дни фестиваля ГМЗ «Царское Село» открывает фондохранилище «Мужской костюм», чтобы продемонстрировать более 2 000 музейных предметов. На экскурсии помимо мундиров великих князей и императоров вы сможете увидеть в том числе и женскую одежду — мундирные платья Екатерины II, императрицы Александры Фёдоровны и дочерей Николая II, а также детские мундиры великих князей XVIII–XX вв. Еще одно фондохранилище музея, которое откроют в рамках фестиваля, — это ценнейшее собрание архитектурной графики XVIII–XX веков, насчитывающее свыше 4 000 листов. Это и чертежи дворцов в самом Царском Селе, а также карты и генеральные планы Петербурга.

Среди событий, которые эксклюзивно проводятся в рамках фестиваля «Друзья Петербурга», — культурные медиации, направленные на интерактивное участие посетителей в экскурсии. Они пройдут в Некрополе мастеров искусств, Нарвских воротах, а также в Зубовском флигеле Екатерининского дворца — последняя медиация создана для социальных групп.

Специально к фестивалю подготовлено два события, где смогли реализовать свой творческий потенциал молодые медиахудожники: это аудиовизуальное представление в Михайловском саду «Обратная сторона дворца» и выставка цифрового искусства в планетарии «Лахта Центра».

Еще одно направление фестиваля — семейное. Специально для «Друзей Петербурга» культурные площадки — Русский музей, Государственный музей истории Санкт-Петербурга, Мастерская М. К. Аникушина и др. — подготовили мастер-классы, рассчитанные на детей разного возраста: от малышей до подростков. Большинство мастер-классов посвящено архитектуре и культуре Петербурга: так, юные петербуржцы смогут поиграть в кубики с изображением видов и архитектурных построек города разных эпох, создадут скульптуры из бумаги, гравюры на картоне и коллажи, а также мысленно прогуляются по городу и вылепят рельеф с изображением зданий и скульптур.

Участие в мероприятиях бесплатное, но требуется предварительная регистрация на сайте фестиваля.