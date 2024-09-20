В кино покажут мистический триллер из Бельгии, состязавшийся на Венецианском фестивале

26 сентября в прокат выходит мистический триллер бельгийского режиссера Фин Трох «Холли». По сюжету, пятнадцатилетняя нелюдимая Холли звонит в школу и сообщает, что не придет на уроки. Вскоре после этого в школе вспыхивает пожар, несколько учеников погибают. Холли начинают считать ясновидящей, учителя и другие обращаются к ней за помощью — и девочка оказывается носительницей огромной власти над людьми, к чему она никак не была готова.

По словам создателей картины, «речь в ней идет об исследовании человеческой природы: о том, что значит творить добро, о том, возможно ли подлинное бескорыстие, и о том, что объединяет людей в сообщество».

Фин Трох ранее работала над британским сериалом с Мартином Фриманом «Ночные вызовы». За драму «Дом» она получила приз в Венеции в 2016 году. Над «Холли» она работала вместе со своим мужем Нико Лёненом, который выступил на картине как монтажер. Во всех ролях здесь снялись непрофессиональные актеры.



В 2023 году «Холли» был включен в основную программу 80-го Венецианского фестиваля и также был показан на Аррасском кинофестивале, где получил награду «Золотой Атлас».



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Матвей Пирогов

