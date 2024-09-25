«Мельница» отметит свое 25-летие концертом в Петербурге

Группа «Мельница» была основана в 1999 году экс-участниками фолк-коллектива «Тиль Уленшпигель». Первый альбом команды, лидером которой стала Хелависа (Наталья Андреевна О’Шей), получил название «Дорога сна». Окончательно «Мельница» оформилась в 2005 году после попадания в хит-парад «Чартова дюжина» с песней «Ночная кобыла». За четверть века состав коллектива менялся не раз: к бессменному лидеру Хелависе присоединялись разные музыканты. У «Мельницы» вышло 9 студийных и 2 концертных альбома, а также множество синглов и клипов.