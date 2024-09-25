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Афиша Plus «Мельница» отметит свое 25-летие концертом в Петербурге

«Мельница» отметит свое 25-летие концертом в Петербурге

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27 сентября в БКЗ «Октябрьский» фолк-рок-группа «Мельница» даст концерт в честь своего 25-летия. 6+

Петербургское выступление — часть юбилейного тура коллектива. В рамках него музыканты приглашают послушать «древнюю музыку нового мира», прогулявшись по музыкальным дорогам с «кельтами, славянами, Левантом и глубоким космосом».

На концерте в БКЗ прозвучат главные хиты «Мельницы». Среди них — «Дороги», «Прощай» и «Дорога сна».

Буквально на днях — 20 сентября 2024 года — группа выпустила новый альбом «LIVE 25» из 25 треков, записанных на концертах сразу нескольких туров «Мельницы» за последние годы.

Группа «Мельница» была основана в 1999 году экс-участниками фолк-коллектива «Тиль Уленшпигель». Первый альбом команды, лидером которой стала Хелависа (Наталья Андреевна О’Шей), получил название «Дорога сна». Окончательно «Мельница» оформилась в 2005 году после попадания в хит-парад «Чартова дюжина» с песней «Ночная кобыла». За четверть века состав коллектива менялся не раз: к бессменному лидеру Хелависе присоединялись разные музыканты. У «Мельницы» вышло 9 студийных и 2 концертных альбома, а также множество синглов и клипов.

Кирилл Самунин

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