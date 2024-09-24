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Афиша Plus Китайские акробаты выпустят в Петербурге «Лебедь»

Китайские акробаты выпустят в Петербурге «Лебедь»

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26, 27 и 28 сентября на новой сцене Мариинского театра состоятся гастроли Гуанчжоуской акробатической труппы. Знаменитый китайский театр представит акробатическую драму «Лебедь».

Спектакль рассказывает о восхождении молодого акробата Юй Мена, который решил соединить классическое искусство с уникальной техникой так называемого балета на плечах. Этот рассказ демонстрирует, что искусство постоянно эволюционирует, адаптируясь к новым временам, трендам и смелым идеям. Театральное представление объединяет различные формы исполнительского искусства: драматический театр, европейский балет и китайский жанр «балет на плечах». Вехой в развитии этого жанра стало революционное представление «Лебединое озеро» 2004 года, которое кардинально изменило привычные художественные каноны.

Гуанчжоуская акробатическая труппа Китая была создана в 1959 году. Этот известный коллектив сохраняет и развивает традиционное китайское акробатическое искусство, интегрируя современный танец, художественную гимнастику, цирковые элементы в классический театр. Уникальный стиль исполнения получил международное признание: за годы существования труппа завоевала более ста наград на различных акробатических конкурсах и фестивалях как в Китае, так и за его пределами. За последние несколько лет коллектив выступил во многих странах Азии, Африки, Европы, Северной Америки, Латинской Америки и Океании.

Гастроли китайской труппы приурочены к 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем.

6+

Арина Хек

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