Закон о выдворении беженцев из Финляндии вступит в силу в июле

Финский президент Александр Стубб подписал закон о выдворении беженцев. Об этом, как передаёт ТАСС, сообщили 16 июля в канцелярии главы государства.



«Закон вступит в силу 22 июля 2024 года и будет действовать в течение одного года», — говорится в сообщении.



В конце июня Стубб заявил, что «закон о выдворении беженцев необходим для открытия границы с Россией».



«Фонтанка» подробно рассказывала про этот закон. Он позволит финской погранслужбе разворачивать на границе просителей убежища, если они будут сочтены серьезной угрозой национальной безопасности Финляндии. Эта мера не будет распространяться на детей, людей с ограниченными возможностями и особо уязвимые категории населения. Во время обсуждения документа споры возникли вокруг правовой защиты людей, выдворяемых на восточной границе обратно в Россию, — в частности, о праве на апелляцию в условиях чрезвычайной ситуации.