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    Закон о выдворении беженцев из Финляндии вступит в силу в июле

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    Финский президент Александр Стубб подписал закон о выдворении беженцев. Об этом, как передаёт ТАСС, сообщили 16 июля в канцелярии главы государства.

    «Закон вступит в силу 22 июля 2024 года и будет действовать в течение одного года», — говорится в сообщении.

    В конце июня Стубб заявил, что «закон о выдворении беженцев необходим для открытия границы с Россией».

    «Фонтанка» подробно рассказывала про этот закон. Он позволит финской погранслужбе разворачивать на границе просителей убежища, если они будут сочтены серьезной угрозой национальной безопасности Финляндии. Эта мера не будет распространяться на детей, людей с ограниченными возможностями и особо уязвимые категории населения. Во время обсуждения документа споры возникли вокруг правовой защиты людей, выдворяемых на восточной границе обратно в Россию, — в частности, о праве на апелляцию в условиях чрезвычайной ситуации.

    28 июня парламент Финляндии принял закон о сокращении прожиточного пособия для просителей убежища. До этого власти Суоми упростили процедуру изъятия квартир у россиян.

    «Фонтанка» подробно рассказывала о миграционном кризисе на границе. В ноябре к Финляндии неожиданно потянулись беженцы из стран Африки и Ближнего Востока. На въездах в Мурманскую область поставили КПП. Финская сторона увидела в происходившем «русский след», хотя российский МИД заявлял, что «претензии абсолютно беспочвенны». Из-за наплыва мигрантов третьих стран власти Суоми к 30 ноября закрыли все погранпереходы на границе с Россией. В апреле власти Финляндии объявили о решении бессрочно закрыть границу с РФ «до дальнейшего уведомления» (все переходы, кроме железнодорожного, через который проходят грузовые поезда). По данным на декабрь, Финляндия не предоставила убежище ни одному из 958 мигрантов, которые приехали из России. В мае финская погранслужба сообщила, что во время миграционного кризиса в ноябре — декабре 2023 года в Суоми через пункты пропуска на восточной границе прибыли почти 1300 беженцев. Власти инициировали более 20 расследований по статьям об «организации незаконного въезда при отягчающих обстоятельствах» и «организации незаконного въезда». 21 мая правительство Суоми представило законопроект о борьбе с направленной миграцией. После его принятия границу вновь могут открыть.

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    Комментарии 1

    28240881216 Июл 2024 в 13:22
    Пока шел до границы, натёр ногу. Возможности мои стали очень ограничены. Давай, пропускай!
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