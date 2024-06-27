В Финляндии облегчается процесс изъятия квартир. В зоне риска — российские собственники

Власти Финляндии упрощают процедуру конфискации квартир, у собственников которых появились просроченные платежи, а связаться с неплательщиками не удается. Об этом сообщает сайт Министерства юстиции Финляндии 27 июня.

Ожидается, что президент утвердит поправки к Закону о жилищных кооперативах уже 28 июня 2024 года. Как утверждается в пресс-релизе, новые меры «облегчат получение права собственности на квартиры», а время, необходимое для «уведомления зарубежных стран» об изъятии, не сделает принятое решение неэффективным.