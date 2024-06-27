В Финляндии облегчается процесс изъятия квартир. В зоне риска — российские собственники

Власти Финляндии упрощают процедуру конфискации квартир, у собственников которых появились просроченные платежи, а связаться с неплательщиками не удается. Об этом сообщает сайт Министерства юстиции Финляндии 27 июня.
Ожидается, что президент утвердит поправки к Закону о жилищных кооперативах уже 28 июня 2024 года. Как утверждается в пресс-релизе, новые меры «облегчат получение права собственности на квартиры», а время, необходимое для «уведомления зарубежных стран» об изъятии, не сделает принятое решение неэффективным.
Вступление во владение общей квартирой в Финляндии на настоящий момент требует уведомления дольщика о решении общего собрания. Поэтому вступление во владение кондоминиумами иногда оказывается безуспешным, если уведомления не могут быть доставлены за границу.
Так, например, в Восточной Финляндии возникли проблемы с доставкой уведомлений о просроченных платежах в Россию: в этой области страны россияне особенно часто приобретали объекты недвижимости. Формальное «пренебрежение собственников жилья к исполнению своих обязанностей» коснется в первую очередь граждан России, владеющих квартирами или домами в Финляндии.
Законодательная реформа должна вступить в силу 8 июля 2024 года.
Ранее президент Финляндии заявил, что закон о выдворении беженцев необходим для открытия границы с Россией.