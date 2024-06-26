Президент Финляндии: закон о выдворении беженцев необходим для открытия границы с Россией

Принятие закона о выдворении в Финляндии было необходимой мерой, которая в дальнейшем позволит рассмотреть вопрос об открытии границы Финляндии с Россией. Об этом 26 июня заявил президент Финляндии Александер Стубб: его слова приводит издание Yle.
По его словам, Россия якобы «способна переместить на границу с Финляндией более тысячи мигрантов в течение нескольких часов»: согласно финским разведданным, часть мигрантов в России как будто бы «ждет возможности попасть на финскую границу вблизи Санкт-Петербурга и в Ленобласти».
Он также добавил, что Россия якобы специально переправляла мигрантов, которых они называют «просителями убежища», из Ирака, Йемена, Сирии и Эфиопии. «Это происходит в течение примерно 48 часов, и в такой ситуации задача финских органов власти — убедиться, что подобной деятельности будет положен конец», — сказал Стубб.
По мнению президента, закон о выдворении беженцев необходим, и в будущем он позволит рассмотреть вопрос об открытии границы Финляндии с Россией.
Финляндия держит границу с РФ закрытой с конца прошлого года. 18 июня Конституционный совет при финском парламенте проголосовал за принятие законопроекта о выдворении беженцев: на приграничных территориях появятся центры приема просителей убежища, рассматривать их заявления будут по ускоренной процедуре.