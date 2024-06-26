Президент Финляндии: закон о выдворении беженцев необходим для открытия границы с Россией

Принятие закона о выдворении в Финляндии было необходимой мерой, которая в дальнейшем позволит рассмотреть вопрос об открытии границы Финляндии с Россией. Об этом 26 июня заявил президент Финляндии Александер Стубб: его слова приводит издание Yle.

По его словам, Россия якобы «способна переместить на границу с Финляндией более тысячи мигрантов в течение нескольких часов»: согласно финским разведданным, часть мигрантов в России как будто бы «ждет возможности попасть на финскую границу вблизи Санкт-Петербурга и в Ленобласти».