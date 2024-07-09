Нельзя просто так взять и выдворить. Парламент Финляндии обсудил закон, который может открыть границы с Россией

Фото: RONI REKOMAA/EPA/ТАСС Поделиться Поделиться





Парламент Финляндии рассмотрел в первом чтении закон о выдворении, принятие которого, по мнению властей Суоми, позволяет ставить вопрос об открытии границы с Россией — хотя бы частично. «Фонтанка» прислушалась к дебатам и вчиталась в поправки к шенгенскому кодексу, в которых говорится о закрытии границ.



Дебаты, начавшиеся 9-го июля в 12.00, длились более семи часов. В итоге законопроект получил необходимое одобрение простого большинства депутатов. Финальное второе чтение состоится уже в эту пятницу, последний рабочий день весенней сессии финского парламента.



В чем суть закона о выдворении?

Официальное название законопроекта — Закон о временных мерах по борьбе с направляемой миграцией, но политики и финские СМИ используют термин «закон о выдворении» (käännytyslaki). С его помощью власти Финляндии рассчитывает справиться с резким увеличением потока просителей политического убежища, из-за которого в конце 2023 года было принято решение полностью закрыть границу с Россией.



Закон позволит финским пограничникам разворачивать мигрантов, если их сочтут серьезной угрозой национальной безопасности. Вблизи границы появятся специальные центры, где просители убежища будут ожидать рассмотрения своих заявлений. Высылаемых письменно проинформируют об основаниях выдворения и о том, куда можно обратиться за международной защитой. При необходимости выдворение можно осуществить принудительно.

На некоторых пограничных пунктах заявления могут не приниматься вовсе. Но документ делает исключение для детей, людей с ограниченными возможностями и особо уязвимых категорий населения. Их нельзя лишать возможности въезжать в страну. Закон будет носить временный характер и будет действовать год.



Как закон о выдворении может повлиять на открытие границы с Россией? Принятие закона о выдворении в дальнейшем позволит рассмотреть вопрос об открытии границы Финляндии с Россией, заявлял еще 26 июня президент Финляндии Александер Стубб. Ранее премьер-министр Суоми Петтери Орпо говорил, что в этом случае Финляндия постарается «осторожно открыть» хотя бы один погранпункт. А если получится наладить сотрудничество по обе стороны границы, то появится возможность полностью снять ограничения. Аналогичное допущение делал и министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.



С начала августа по декабрь 2023 года в Финляндию через восточную границу прибыли более 1300 граждан третьих стран, например, из Сирии, Сомали и Йемена, ранее сообщала исполнительный директор Финского консультационного центра для беженцев Пиа Линдфорс.

Вблизи границ Финляндии могут находится значительное количество людей, желающих пересечь границу, заявила в ходе первого чтения заместитель председателя административного комитета парламента Финляндии Пихла Кето-Хуовинен. Но комитет надеется, что закон о выдворении позволит открыть границу, подчеркнула она.



Каковы шансы, что закон о выдворении примут?

Для принятия во втором чтении обычно требуется большинство в две трети голосов. Но в случае чрезвычайного закон, каким является закон о выдворении, его должны поддержать пять шестых депутатов.

Судя по дискуссии во время первого чтения, «за» выступают представители Национальной коалиции (48 мест в парламенте), «Истинных финнов» (46 мест), Партия центра (23 места и представители Социал-демократической партии (43 места). Впрочем, некоторые представители последней уже заявили, что будут голосовать против — устав дает им такую возможность. Не поддержали закон «Зеленые» (13 мест) и «Левый альянс» (11 мест). Шведская народная партия Финляндии (9 мест) пока с позицией не определилась.



Критики законопроекта в основном указывают на его противоречие законодательству ЕС, которое имеет приоритет над национальным законодательством. А значит принятый закон не сможет быть реализован на практике. Также это создает опасный прецедент. «Какие ограничения есть у правительства, которое теперь может нарушать самые фундаментальные права и соглашения?», — заявила в выступлении депутат от зеленых Мария Охисало.



В свою очередь, защитники указывают, что закрытие границы тоже нарушает права людей. «Это ограничивает свободу передвижения и защиту семейной жизни», — отметила представитель СДП Йоханна Ояла-Ниемеля.

Что говорит законодательство ЕС?

10 июля 2024 вступают в силу поправки к Шенгенскому кодексу. В основном они касаются ограничений на въезд в шенгенское пространство в случае чрезвычайной ситуации, подобно пандемии COVID-19, а также контроля на внутренних границах. Однако несколько пунктов посвящены ограничениям на внешних границах.



Так, в статью 5 документа добавляется абзац о том, что «государства-члены ЕС могут, в частности, в ситуации инструментализации мигрантов (явление, при котором беженцев используют как способ достижения неких целей — прим.ред.), <...> временно закрыть или ограничить часы работы определенных пунктов пересечения границы». Однако такие меры должны осуществляться «соразмерным образом и с полным учетом прав» лиц, пользующиеся правом свободного передвижения в соответствии с законодательством ЕС, граждан третьих стран, которые являются долгосрочными резидентами, имеют право на проживание или национальные долгосрочные визы, членов их семей, а также граждан третьих стран, ищущих международную защиту.



В обосновании отмечается, что при введении подобных ограничений должен быть гарантирован «реальный и эффективный доступ к процедурам международной защиты» и обеспечен «принцип невыдворения». Кроме того, такое решение должно учитывать, признал ли Европейский совет, что государство-член ЕС сталкивается с ситуацией инструментальной миграции.



Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

