Парламент Финляндии одобрил реформу закона о предоставлении ВНЖ. Получить убежище теперь будет гораздо сложнее

Парламент Финляндии 28 июня принял закон о сокращении прожиточного пособия для просителей убежища. О результатах голосования сообщает издание Yle.

108 депутатов проголосовали «за», 59 — «против». Пособия уменьшатся до минимума, прописанного в директиве ЕС об условиях принятия просителей убежища. Это коснется и несовершеннолетних беженцев, прибывших в страну без опекунов.

Также получившие отказ в предоставлении международной защиты не смогут запрашивать разрешение на пребывание на основании работы, предпринимательства или учебы — эта поправка к «Закону об иностранцах» была принята 97 голосами против 71.