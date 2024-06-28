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    Парламент Финляндии одобрил реформу закона о предоставлении ВНЖ. Получить убежище теперь будет гораздо сложнее

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    Парламент Финляндии 28 июня принял закон о сокращении прожиточного пособия для просителей убежища. О результатах голосования сообщает издание Yle.

    108 депутатов проголосовали «за», 59 — «против». Пособия уменьшатся до минимума, прописанного в директиве ЕС об условиях принятия просителей убежища. Это коснется и несовершеннолетних беженцев, прибывших в страну без опекунов.

    Также получившие отказ в предоставлении международной защиты не смогут запрашивать разрешение на пребывание на основании работы, предпринимательства или учебы — эта поправка к «Закону об иностранцах» была принята 97 голосами против 71.

    Теперь получение вида на жительство в Финляндии значительно усложнится вследствие принятых поправок. Yle уточняет, что так называемый «запрет на смену полосы» является политической линией новой правительственной программы и предполагает, что находящиеся в Финляндии на основании учебы не смогут получить разрешение на пребывание на основании работы.

    Ранее в Финляндии упростили процедуру изъятия квартир у россиян.

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