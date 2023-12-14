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    «Говорят на недоступных языках». Финляндия не предоставила убежище ни одному из 958 мигрантов

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    Ни один из 958 мигрантов, которые в октябре и ноябре прибыли в Финляндию через границу с Россией, не получил убежища, 13 декабря пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на местное издание Helsingin Sanomat. Всего в Суоми ожидают рассмотрения более 4 тысяч заявлений о предоставлении убежища, отмечает издание.

    Сейчас миграционная служба Финляндии рассматривает в ускоренном порядке более 100 заявлений от просителей убежища. Такая процедура означает, что заявление прибывшего в страну Миграционная служба считает заведомо необоснованным, так как причин для международной защиты в нем нет. Процедура предусматривает собеседование с просителем и осложняется тем, что мигранты говорят на «недоступных для штатных переводчиков языках», приводит издание слова главы миграционной службы Финляндии Антти Лехтинена.

    Из-за наплыва мигрантов третьих стран власти Суоми к 30 ноября закрыли все погранпереходы на границе с Россией. В начале декабря было принято решение открыть два КПП: «Ваалимаа»/«Торфяновка» и «Ниирала»/«Вяртсиля», они заработали в полночь 14 декабря.

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