«Говорят на недоступных языках». Финляндия не предоставила убежище ни одному из 958 мигрантов

Ни один из 958 мигрантов, которые в октябре и ноябре прибыли в Финляндию через границу с Россией, не получил убежища, 13 декабря пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на местное издание Helsingin Sanomat. Всего в Суоми ожидают рассмотрения более 4 тысяч заявлений о предоставлении убежища, отмечает издание.



Сейчас миграционная служба Финляндии рассматривает в ускоренном порядке более 100 заявлений от просителей убежища. Такая процедура означает, что заявление прибывшего в страну Миграционная служба считает заведомо необоснованным, так как причин для международной защиты в нем нет. Процедура предусматривает собеседование с просителем и осложняется тем, что мигранты говорят на «недоступных для штатных переводчиков языках», приводит издание слова главы миграционной службы Финляндии Антти Лехтинена.