Граница снова не на замке. Финляндия открыла два пункта пропуска на рубеже с Россией

Финляндия открыла границу с Россией — пока на месяц, решение действует до 14 января. Заработали два пункта пропуска — Ваалимаа (Торфяновка в Ленобласти) и Ниирала (Вяртсиля в Карелии). Остальные шесть пунктов по-прежнему не работают. На фото - первая машины, проехавшая под шлагбаумом с российской стороны.

Как рассказывала «Фонтанка», Финляндия по-прежнему не ждет российских туристов . Но допускает транзит. То есть теперь люди могут улететь из аэропорта Хельсинки за пределы шенгенской зоны или вернуться из Европы по кратчайшему пути.

Напомним, причиной закрытия границы стал "мигрантский" кризис, в создании которого финны обвинили россиян .

Автомобили с российскими номерами в Финляндию больше не пускают, но автобусные компании оперативно среагировали — первые пассажиры уже в пути.



Почему Финляндия не могла долго держать границу закрытой — читайте в подробном разборе на «Фонтанке».

