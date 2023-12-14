    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -5

    2 м/с, вос

    759мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd89.89eur96.95

    Граница снова не на замке. Финляндия открыла два пункта пропуска на рубеже с Россией

    1468
    7 комментариев

    Финляндия открыла границу с Россией — пока на месяц, решение действует до 14 января. Заработали два пункта пропуска — Ваалимаа (Торфяновка в Ленобласти) и Ниирала (Вяртсиля в Карелии). Остальные шесть пунктов по-прежнему не работают. На фото - первая машины, проехавшая под шлагбаумом с российской стороны.

    ПоделитьсяПоделиться

    Напомним, причиной закрытия границы стал "мигрантский" кризис, в создании которого финны обвинили россиян.

    Как рассказывала «Фонтанка», Финляндия по-прежнему не ждет российских туристов. Но допускает транзит. То есть теперь люди могут улететь из аэропорта Хельсинки за пределы шенгенской зоны или вернуться из Европы по кратчайшему пути.

    Автомобили с российскими номерами в Финляндию больше не пускают, но автобусные компании оперативно среагировали — первые пассажиры уже в пути.

    Почему Финляндия не могла долго держать границу закрытой — читайте в подробном разборе на «Фонтанке».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Финляндия
    ЛАЙК3
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close