Обрушение дома на Гороховой: что известно на данный момент

Дом 73 обрушился на Гороховой улице в Адмиралтейском районе Петербурга. Все произошло 20 декабря около 2 часов ночи. По данным МЧС, пострадавших нет. За несколько часов до этого «Фонтанка» писала, что в доме обрушилась нижняя часть несущей стены. Рассказываем, что известно на данный момент.



Сообщение об обрушении поступило в МЧС в 2:02 ночи 20 декабря. Момент обрушения попал на видео. Речь идет о шестиэтажном расселенном здании. На место выехали спасатели, следователи и кинологи, несмотря на то, что людей в доме не должно было быть. Как отметил один из спасателей, ищут на всякий случай. Также приехал глава района Сергей Оверчук. На место прибыл губернатор Александр Беглов.