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    Обрушение дома на Гороховой: что известно на данный момент

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    Дом 73 обрушился на Гороховой улице в Адмиралтейском районе Петербурга. Все произошло 20 декабря около 2 часов ночи. По данным МЧС, пострадавших нет. За несколько часов до этого «Фонтанка» писала, что в доме обрушилась нижняя часть несущей стены. Рассказываем, что известно на данный момент.

    Сообщение об обрушении поступило в МЧС в 2:02 ночи 20 декабря. Момент обрушения попал на видео. Речь идет о шестиэтажном расселенном здании. На место выехали спасатели, следователи и кинологи, несмотря на то, что людей в доме не должно было быть. Как отметил один из спасателей, ищут на всякий случай. Также приехал глава района Сергей Оверчук. На место прибыл губернатор Александр Беглов.

    В результате под обломками никого не нашли. Из соседнего, примыкающего дома были эвакуированы 27 человек, 19 из них отправились в пункт временного размещения, остальные поехали к родственникам.

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    Сейчас на месте ЧП продолжают работать более ста человек и порядка 40 единиц техники. Утром движение по Гороховой полностью перекрыли, временно были изменены троллейбусные маршруты №12 и 17. Как сообщил корреспондент «Фонтанки» с места происшествия, около 11:00 движение восстановили.

    Дом 73 на Гороховой был построен в 1885 году. Известно, что флигель дома расселили еще в конце октября, но аварийным его так и не признали. Как сами жильцы рассказали «Фонтанке», перед обрушением здания расселили порядка 6 квартир, большая часть из которых — коммунальные. Проживало в них около 20 человек. При этом жители говорят, что обращались в администрацию и просили признать дом аварийным, но по решению межведомственной комиссии непригодными для проживания признали лишь отдельные квартиры, а не здание целиком.

    Днем 20 декабря появилась информация, что в доме еще есть жилец. Однако, как заявил глава района Сергей Оверчук уже после обрушения, вчера был перевезен последний человек: «Если бы вчера он не перевез последнего человека, то была бы беда. А он не хотел», — заявил глава Адмиралтейского района.

    В МЧС подтвердили, что пострадавших из-за обрушения нет. Тем, кто лишился жилья из-за произошедшего, будет оказана материальная помощь, заявил губернатор Беглов. По словам главы ГУ МЧС по Петербургу Алексея Аникина, в данный момент спасатели осматривают соседнее здание, есть угроза обрушения кровли.

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