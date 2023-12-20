Собаки учуяли жизнь под завалами на Гороховой, но это оказались хомячки

Губернатор Петербурга Александр Белов 20 декабря посетил место обрушения флигеля на Гороховой улице, 73. Он похвалил все службы, которые работали ночь напролет, и рассказал о том, как проходил поиск.
По словам главы города, в какой-то момент поисковые собаки учуяли что-то под завалами. Но это был не человек, а хомячки. В результате обрушения, как ранее писала «Фонтанка», жертв и пострадавших нет.
Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Тем, кто лишился жилья из-за произошедшего, будет оказана материальная помощь. Эвакуированных жильцов разместили в гостинице «Смольнинская» и в общежитии на Киевской, 8. Для развозки детей по школам и детским садам выделены автобусы.
Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
По словам главы ГУ МЧС по Петербургу Алексея Аникина, в данный момент спасатели осматривают соседнее здание, есть угроза обрушения кровли.
Обрушение расселенного 18 декабря флигеля произошло в два часа ночи. По данным «Фонтанки», именно в это время в экстренные службы поступили первые звонки. Местные жители рассказали, как это было. Движение транспорта по Гороховой перекрыто, временно изменены трассы троллейбусных маршрутов № 12, 17.