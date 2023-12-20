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    Собаки учуяли жизнь под завалами на Гороховой, но это оказались хомячки

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    Губернатор Петербурга Александр Белов 20 декабря посетил место обрушения флигеля на Гороховой улице, 73. Он похвалил все службы, которые работали ночь напролет, и рассказал о том, как проходил поиск.

    По словам главы города, в какой-то момент поисковые собаки учуяли что-то под завалами. Но это был не человек, а хомячки. В результате обрушения, как ранее писала «Фонтанка», жертв и пострадавших нет.

    Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    Тем, кто лишился жилья из-за произошедшего, будет оказана материальная помощь. Эвакуированных жильцов разместили в гостинице «Смольнинская» и в общежитии на Киевской, 8. Для развозки детей по школам и детским садам выделены автобусы.

    Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    По словам главы ГУ МЧС по Петербургу Алексея Аникина, в данный момент спасатели осматривают соседнее здание, есть угроза обрушения кровли.

    Обрушение расселенного 18 декабря флигеля произошло в два часа ночи. По данным «Фонтанки», именно в это время в экстренные службы поступили первые звонки. Местные жители рассказали, как это было. Движение транспорта по Гороховой перекрыто, временно изменены трассы троллейбусных маршрутов № 12, 17.

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    Комментарии 30

    Гость20 Дек 2023 в 10:14
    Саша, это твой позор!
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