Собаки учуяли жизнь под завалами на Гороховой, но это оказались хомячки

Губернатор Петербурга Александр Белов 20 декабря посетил место обрушения флигеля на Гороховой улице, 73. Он похвалил все службы, которые работали ночь напролет, и рассказал о том, как проходил поиск.



По словам главы города, в какой-то момент поисковые собаки учуяли что-то под завалами. Но это был не человек, а хомячки. В результате обрушения, как ранее писала «Фонтанка», жертв и пострадавших нет.

