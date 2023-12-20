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    «А где дом»? Что рассказывают соседи рухнувшего флигеля на Гороховой

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    «Фонтанка» поговорила с местными жителями, которых выгнал ночью из дома грохот от рухнувшего по соседству флигеля на Гороховой улице.

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    Как рассказал Роман, шум он услышал примерно в 2 часа ночи. Квартира тут же заполнилась пылью, все сразу выскочили наружу.

    «Фонтанка.ру»

    Софья, которая проживает в лицевом корпусе дома № 73, рассказала. что примерно в 2.40 услышала грохот, как будто с крыши что--то упало. Но, видимо, привыкнув за несколько суток оттепели, уснула снова. Во второй раз проснулась от шума воды в трубах, так как отключили отопление. «Встаю с кровати, смотрю в окне что-то светится, — вспоминает она. — И я такая — а где дом? То есть у меня окно, и видно было дом, он весь вид перекрывал. Я смотрю — улица какая-то новая».

    Как сообщает корреспондент «Фонтанки» сейчас жители соседнего с рухнувшим дома на улице, в квартиры их не впускают.

    Вечером накануне стало известно, что в расселенном флигеле дома № 73 по Гороховой разрушилась нижняя часть несущей стены. Спустя несколько часов он обрушился полностью.

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