В центре Петербурга обрушился дом

Дом № 73 по Гороховой улице обрушился. Днем стало известно, что там частично разрушена несущая стена.
Фото обрушения «Фонтанке» ночью 20 декабря прислали жители этого дома, не успевшие забрать свои вещи. Пока о пострадавших ничего не известно.
«Фонтанка» писала об этом доме накануне вечером, когда там обрушилась нижняя часть несущей стены. Сам флигель дома расселили в конце октября, аварийным его так и не признали, при этом была информация, что одна из квартир всё еще обитаема. Несколько лет назад по дому поползли большие трещины, после чего квартиры стали признавать непригодными для проживания.
Как рассказали «Фонтанке» жильцы, они не успели забрать свои вещи из прежнего жилья.