В центре Петербурга обрушился дом

Фото обрушения «Фонтанке» ночью 20 декабря прислали жители этого дома, не успевшие забрать свои вещи. Пока о пострадавших ничего не известно.





«Фонтанка» писала об этом доме накануне вечером, когда там обрушилась нижняя часть несущей стены. Сам флигель дома расселили в конце октября, аварийным его так и не признали, при этом была информация, что одна из квартир всё еще обитаема. Несколько лет назад по дому поползли большие трещины, после чего квартиры стали признавать непригодными для проживания.

