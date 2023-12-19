«Огромные трещины, куда помещалась рука». В доме на Гороховой улице рухнула часть несущей стены

Днем 19 декабря в шестиэтажном доме на Гороховой улице, 73, лит. А, на первом этаже рухнула часть несущей стены, сообщили «Фонтанке» читатели. Флигель дома расселили еще в конце октября, но аварийным его так и не признали.

читатель «Фонтанки»

«Пока внутрь и не полностью, но там остался слой стены толщиной в один кирпич, долго дом так не простоит», — подчеркивают они. В квартиру, где осталась часть их вещей, жильцов не пропустили сотрудники МЧС. Эвакуация не проводилась: по предварительным данным, дом пустует, за исключением одной квартиры.



Как рассказала одна из жительниц, по стенам здания еще несколько лет назад поползли трещины. «Были огромные трещины, в которые рука помещалась», — вспоминает она. Жильцы обращались в администрацию и просили признать дом аварийным, однако в октябре этого года по решению межведомственной комиссии непригодными для проживания признали отдельные квартиры, а не здание целиком.



«Причем под разными надуманными поводами: у кого-то узкая спальня, у кого-то темная кухня», — подчеркнула она.

По подсчетам жильцов, всего расселили порядка 6 квартир, большая часть из которых — коммунальные. Проживало в них около 20 человек. «У нас парадная: часть квартир во флигеле, а часть — в другом крыле. И расселили только флигель. Вторая часть жильцов там все равно осталась. У нас общая лестничная клетка, а их вообще не собираются расселять», — рассказали «Фонтанке».



Так как дом не признают аварийным и его жильцы не могут рассчитывать на компенсацию или предоставление новой квартиры, они вынуждены платить за не пригодную для жилья квартиру ипотеку. При этом и с квартирами в маневренном фонде, по словам жильцов, были проблемы: сначала предлагали переселиться в помещения, где «плесень толщиной с палец». Сейчас же одну из семей переселили в квартиру, которая более чем на 10 кв. метров меньше, чем их жилье в доме на Гороховой.

