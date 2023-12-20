Из-за обрушения дома на Гороховой не ходят троллейбусы

На Гороховую улицу в центре Петербурга утром 20 декабря не вышли троллейбусы из-за работ на месте обрушения дома. На улице, судя по «Яндекс.Карте», наблюдается затор, пользователи поставили у перекрёстка с Загородным отметку о дорожных работах.
«В связи с невозможностью проезда по Гороховой ул. трассы троллейбусных маршрутов №№ 12, 17 временно изменены», — сообщает Организатор перевозок.
В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» уточнили, что это связано с работами на месте ЧП. Троллейбусы № 12 сейчас идут по Загородному проспекту, Московскому проспекту, Садовой улице и далее по своей трассе — в оба направления. Троллейбусы № 17 — от конечной остановки «Улица Костюшко» по своей трассе, а далее по Сызранской улице, Московскому проспекту, Загородному проспекту, Владимирской площади, а в обратном направлении по Загородному проспекту и далее по своему маршруту.
Флигель дома 73 по Гороховой улице, что рядом с Загородным проспектом, обрушился 20 декабря около двух часов ночи. Его расселили к 18 декабря. По данным МЧС, никто не пострадал: людей под обломками не нашли. Из примыкающего дома ночью были эвакуированы 27 человек. 19 из них отправились в пункт временного размещения, остальные — к родственникам. Рассказы местных жителей о ЧП читайте на «Фонтанке», смотрите фоторепортаж.