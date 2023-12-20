«Если бы вчера он не перевез последнего человека, была бы беда». Глава района рассказал жителям дома на Гороховой, что их ждет

Глава Адмиралтейского района Сергей Оверчук приехал на место обрушения флигеля на Гороховой улице. Эвакуированных жителей разместят в маневренном фонде.



Как сообщает корреспондент «Фонтанки», Оверчук вышел к жителям в шестом часу ночи 20 декабря и сразу заявил, что «губернатор на связи» и «принимает все меры». «Первое — вас разместить, временно, для того, чтобы можно было отдохнуть, сходить в туалет, выпить чашку чая», — перечислил Оверчук ближайшие планы.



Возникший шум он поспешил прервать. «Можно я буду говорить? Вы знаете, как мы переселяли этот флигель? Если бы вчера он не перевез последнего человека, то была бы беда, — заявил Оверчук, кивнув на одного из сотрудников. — А он не хотел. Поэтому давайте слушать МЧС и меня».