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    Фото: двор на Гороховой, где обрушился флигель, огорожен, на месте СК

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    2 комментария

    На Гороховой улице ночью 20 декабря огорожен двор дома № 73. Ранее там обрушился флигель.

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    Как передает с места корреспондент «Фонтанки», на месте работают сотрудники МЧС. Кроме того, заметны представители Следственного комитета. В сам двор никого постороннего не впускают. Жители соседнего дома сейчас находятся на улице.


    Как сообщает МЧС, речь о 6-этажном расселенном здании.

    «Организованы работы по разбору обрушившихся конструкций. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. К ликвидации происшествия привлечено от РСЧС: 24 единицы техники и 89 человек личного состава, от МЧС: 14 единиц техники и 56 человек личного состава», — сообщили в ведомстве.

    Вечером накануне стало известно, что в расселенном флигеле разрушилась нижняя часть несущей стены. Спустя несколько часов он обрушился полностью.

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