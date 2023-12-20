Фото: двор на Гороховой, где обрушился флигель, огорожен, на месте СК

На Гороховой улице ночью 20 декабря огорожен двор дома
Как передает с места корреспондент «Фонтанки», на месте работают сотрудники МЧС. Кроме того, заметны представители Следственного комитета. В сам двор никого постороннего не впускают. Жители соседнего дома сейчас находятся на улице.
Как сообщает МЧС, речь о 6-этажном расселенном здании.
«Организованы работы по разбору обрушившихся конструкций. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. К ликвидации происшествия привлечено от РСЧС: 24 единицы техники и 89 человек личного состава, от МЧС: 14 единиц техники и 56 человек личного состава», — сообщили в ведомстве.
Вечером накануне стало известно, что в расселенном флигеле разрушилась нижняя часть несущей стены. Спустя несколько часов он обрушился полностью.