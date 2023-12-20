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    МЧС: в результате обрушения дома на Гороховой никто не пострадал

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    Спасатели МЧС России обследовали завалы на месте обрушения дома 73 по Гороховой улице в Петербурге. В работах были задействованы 7 кинологических расчетов. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба ведомства. Всего на месте ЧП работают 89 человек и 24 единицы техники.

    МЧС России

    В результате под обломками шестиэтажного флигеля не нашлось ни живых, ни мертвых. Из примыкающего дома этой ночью были эвакуированы 27 человек. 19 из них отправились в пункт временного размещения, остальные выбрали родственников.

    Обрушение расселенного 18 декабря флигеля произошло в два часа ночи. По данным «Фонтанки», именно в это время в экстренные службы поступили первые звонки. Местные жители рассказали, как это было.

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    Комментарии 5

    Гость20 Дек 2023 в 08:28
    Мёртвых СВОи унесли.
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