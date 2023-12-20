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    Гороховая улица перекрыта, там около 40 машин спецтехники

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    Движение по Гороховой улице утром 20 декабря приостановлено. Там находится порядка сорока единиц спецтехники, сообщает пресс-служба администрации Петербурга. В «Яндекс.Картах» появилась отметка о том, что движение от Фонтанки перекрыто.

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    Напомним, около 2 часов ночи произошло обрушение двух расселенных подъездов шестиэтажного дома №73 по Гороховой улице. «Пострадавших при обрушении дома нет», — подчеркивают в Смольном. Ранее об этом проинформировали в МЧС. Почти сто сотрудников МЧС продолжают разбор и исследование конструкций здания. Жильцы оставшихся подъездов, а также жители соседнего дома № 71 размещены в ближайших гостиницах, отмечают в Смольном.

    «Штаб по ликвидации последствий обрушения возглавил губернатор Александр Беглов. На месте работают специалисты МЧС, сотрудники правоохранительных органов и коммунальных служб», — говорится в сообщении.

    В связи с работами временно изменены трассы троллейбусных маршрутов №№ 12, 17.

    Рассказы местных жителей о ЧП читайте на «Фонтанке», также смотрите ночной фоторепортаж с места событий.

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