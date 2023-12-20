    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как -3

    5 м/с, зап

    739мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd90.09eur98.58

    Взрыв пыли на видео — Гороховая в момент обрушения дома

    8330
    12 комментариев
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Камера видеонаблюдения на Гороховой улице зафиксировала момент обрушения дома №73. Само здание в поле зрения камеры не попадает, но о масштабе события можно судить косвенно — по тому, как из арки вылетает облако пыли.

    «Фонтанка.ру»

    Расселенный шестиэтажный флигель дома 73 по Гороховой улице в Адмиралтейском районе Петербурга обрушился 20 декабря около 2 часов ночи. Что слышали и видели местные жители, читайте на «Фонтанке». По данным МЧС и городской администрации, никто не пострадал. Почти сто сотрудников МЧС продолжают разбор и исследование конструкций здания. Жильцы оставшихся подъездов и соседнего дома размещены в гостиницах или отправились к родственникам. Движение транспорта по Гороховой перекрыто, временно изменены трассы троллейбусных маршрутов № 12, 17.

    Губернатор Петербурга Александр Белов утром посетил место ЧП. Он похвалил все службы, которые работали ночь напролет, и рассказал о том, как проходили спасательные работы. По его словам, в какой-то момент поисковые собаки учуяли что-то под завалами. Но это был не человек, а хомячки.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Обрушение на ГороховойРухнул домОбрушился домДом обрушился
    ЛАЙК1
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ4
    ГНЕВ16
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 12

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close