Взрыв пыли на видео — Гороховая в момент обрушения дома

Камера видеонаблюдения на Гороховой улице зафиксировала момент обрушения дома №73. Само здание в поле зрения камеры не попадает, но о масштабе события можно судить косвенно — по тому, как из арки вылетает облако пыли.
«Фонтанка.ру»
Расселенный шестиэтажный флигель дома 73 по Гороховой улице в Адмиралтейском районе Петербурга обрушился 20 декабря около 2 часов ночи. Что слышали и видели местные жители, читайте на «Фонтанке». По данным МЧС и городской администрации, никто не пострадал. Почти сто сотрудников МЧС продолжают разбор и исследование конструкций здания. Жильцы оставшихся подъездов и соседнего дома размещены в гостиницах или отправились к родственникам. Движение транспорта по Гороховой перекрыто, временно изменены трассы троллейбусных маршрутов № 12, 17.
Губернатор Петербурга Александр Белов утром посетил место ЧП. Он похвалил все службы, которые работали ночь напролет, и рассказал о том, как проходили спасательные работы. По его словам, в какой-то момент поисковые собаки учуяли что-то под завалами. Но это был не человек, а хомячки.