Жарче, чем в 38-м. Сентябрь установил температурный рекорд в Петербурге

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Сентябрь закончился, а вместе с ним и последние экстремально теплые для Петербурга дни. Первый месяц осени оказался непривычно теплым, солнечным и приятным. Настолько, что в августе бывало холоднее.

Минувший сентябрь вошел в историю Петербурга как самый жаркий за весь период метеонаблюдений (с 1881 года). Для сравнения: предыдущий температурный рекорд месяца был установлен 85 лет назад, в 1938 году. Тогда средняя температура в сентябре составила +14,9°C. В 2023-м — все +16,4°C. Это почти на 4 градуса выше климатической нормы.



Синоптики в этом месяце фиксировали температурные аномалии и днем, и ночью. Как сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов, в сентябре 2023 года зафиксированы 8 самых теплых ночей (6 из них — в третьей декаде), 4 самых теплых дня и 5 самых теплых суток.



Еще в начале месяца казалось, что сентябрь в Петербурге будет обычным с традиционными дождями и похолоданием. Но атмосфера над городом перестроилась. В первых числах было сухо и тепло, но без фанатизма. Только ночь на 1 сентября оказалась аномально теплой: температура не опустилась ниже +18,6°C. Но затем все шло в привычном температурном режиме.

К концу первой декады месяца город стал прогреваться. 10 сентября мы приблизились к рекорду — днем было +21–23°C, но не дотянули. Пару дней спустя, 12 сентября, тоже были близки к рекорду: термометры показывали +25,1°C, не хватило лишь 0,4 градуса (в 2012 году было +25,5).



Зато 13 сентября — наконец-то! — температурный рекорд. Воздух в Петербурге прогрелся до +24,6°C. Это максимум в этот день за всю историю метеонаблюдений. Ночь на 13-е число тоже была аномально теплой. Как и ночь на 14 сентября — ниже +16,6°C температура не опускалась.

Затем погода слегка испортилась. С 15 сентября небо затянуло тучами, вместе с западным атмосферным фронтом пришли ветра и ливни. Но они не задержались надолго. Спустя всего несколько дней, с 20-х чисел, температурные рекорды Петербург стал бить почти ежедневно.



Началось все с небольшой разминки — теплая ночь 21 сентября. Температура воздуха тогда не падала ниже +16,1°C, и для этой даты это абсолютный рекорд. А за счет теплой ночи мы почти подобрались к среднесуточному температурному экстремуму этого дня, а именно +18,1°C против +18,2 в 2018 году. Но вряд ли горожане обратили внимание на мелочь в 0,1 градус, когда такая погода за окном.

Окончательно стало понятно, что для осени в Петербурге как-то слишком тепло, 22 сентября. Ночь для этого числа стала аномально теплой — около +14,8°C. Да и днем — снова — был побит рекорд: термометры показали +22,6°C. Такого тепла в этот день никогда не фиксировали. При том, что прошлый экстремум датирован 1936 годом.



Но самый жаркий день месяца нас ждал почти в самом конце месяца — 23 сентября. Температура стала абсолютно рекордной за весь месяц, поднялась сразу до +25,3°C. Стоит ли говорить, что едва ли не летней погоды в конце сентября в Петербурге еще не было.

По словам главного синоптика города Александра Колесова, температура за трое суток с 21 по 24 сентября превысила https://t.me/kammeteo/565 климатическую норму почти на 10 градусов. Серьезный подвиг для пасмурного Петербурга. Но он не сам, ему помогли. А именно теплый сектор в циклоне над Скандинавией. Это он подарил нам такую погоду, говорит синоптик. А еще тепло принес воздух с юга.



Затем в город снова вернулась обычная, но хорошая осенняя погода. Однако даже она принесла за собой экстремумы. Ночь 28 сентября в Петербурге была настолько теплой — около +15,6°C, — что перекрыла рекорд 2006 года более, чем на 2 градуса.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Последний температурный экстремум был достигнут 29 сентября — днем воздух прогрелся до +22,5°C, и рекорд 1981 года не устоял.

