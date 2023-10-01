Сентябрь теплее августа. Главный синоптик Петербурга рассказал о рекордах сентября

Несмотря на то, что на дворе 1 октября, осень в Петербурге так и не наступила. Итоги первого осеннего месяца подвел главный синоптик города Александр Колесов.

Пожалуй, главное, сентябрь оказался настолько теплым, что перекрыл температуру воздуха августа 2008-го и 2012 года. Да и по сравнению с целым рядом лет оказался прохладнее августа лишь на несколько десятых градуса.

Среднемесячная температура воздуха в Петербурге в этом сентябре составила плюс 16,4 градуса. Это рекорд не только за весь период наблюдений (с 1881 года), но и на целых 1,5 градуса больше предыдущего погодного достижения. Оно, кстати, было зафиксировано в 1938 году и составило плюс 14,9 градуса в среднем в сентябре.



Главному рекорду поспособствовала третья декада месяца. Александр Колесов вспоминает, что в 2020-м , когда в третьей декаде сентября было плюс 15 , преодоление подобного достижения казалось немыслимым.



«В сентябре 2023 года в Санкт-Петербурге было восемь самых теплых ночей и шесть из них в третьей декаде, четыре самых теплых дня и три из них в третьей декаде, пять самых теплых суток, когда среднесуточная температура воздуха была максимальной в этот день», — рассказал главный синоптик Петербурга.

Колесов также отметил, что месяц получился сухим. Дождь шел всего 12 дней , правда количество осадков превысило норму и составило 109 процентов (всего за месяц в городе выпало 62,6 мм дождя).

