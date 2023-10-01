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    Сентябрь теплее августа. Главный синоптик Петербурга рассказал о рекордах сентября

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    4 комментария

    Несмотря на то, что на дворе 1 октября, осень в Петербурге так и не наступила. Итоги первого осеннего месяца подвел главный синоптик города Александр Колесов.

    Пожалуй, главное, сентябрь оказался настолько теплым, что перекрыл температуру воздуха августа 2008-го и 2012 года. Да и по сравнению с целым рядом лет оказался прохладнее августа лишь на несколько десятых градуса.

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    Среднемесячная температура воздуха в Петербурге в этом сентябре составила плюс 16,4 градуса. Это рекорд не только за весь период наблюдений (с 1881 года), но и на целых 1,5 градуса больше предыдущего погодного достижения. Оно, кстати, было зафиксировано в 1938 году и составило плюс 14,9 градуса в среднем в сентябре.

    Главному рекорду поспособствовала третья декада месяца. Александр Колесов вспоминает, что в 2020-м, когда в третьей декаде сентября было плюс 15, преодоление подобного достижения казалось немыслимым.

    «В сентябре 2023 года в Санкт-Петербурге было восемь самых теплых ночей и шесть из них в третьей декаде, четыре самых теплых дня и три из них в третьей декаде, пять самых теплых суток, когда среднесуточная температура воздуха была максимальной в этот день», — рассказал главный синоптик Петербурга.

    Колесов также отметил, что месяц получился сухим. Дождь шел всего 12 дней, правда количество осадков превысило норму и составило 109 процентов (всего за месяц в городе выпало 62,6 мм дождя).

    Солнце в Петербурге в сентябре светило много, но рекорда по этому параметру тоже не получилось. Всего солнце светило в сентябре 174 часа, это много, были сентябри и с 200 часами солнечного сияния. Рекорд был зафиксирован в 1963 году, когда солнце светило 201 час.

    Фото: Александр Колесов. О погоде в Петербурге

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    Комментарии 4

    Заливщик голосовых планок01 Окт 2023 в 12:18
    Прекрасный, считаю, прогноз на сентябрь и август выдал Главный синоптик!
    +0−0
    Гость01 Окт 2023 в 11:53
    Это и так понятно, без этого предсказателя…. Если бы ему платили за правильные предсказания, он был бы всем должен. Сколько времени прошло с момента появления его на тв с предсказаниями, а ничего не поменялось: бесполезное колебание воздуха с позавчерашним прогнозом
    +1−0
    карпатыч01 Окт 2023 в 11:49
    ещё мне кажется,что март(самый сухой месяц у нас) был с самым большим количеством осадков
    +0−0
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