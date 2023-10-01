Сентябрь теплее августа. Главный синоптик Петербурга рассказал о рекордах сентября

Несмотря на то, что на дворе 1 октября, осень в Петербурге так и не наступила. Итоги первого осеннего месяца подвел главный синоптик города Александр Колесов.
Пожалуй, главное, сентябрь оказался настолько теплым, что перекрыл температуру воздуха августа
Среднемесячная температура воздуха в Петербурге в этом сентябре составила
Главному рекорду поспособствовала третья декада месяца. Александр Колесов вспоминает, что в
«В сентябре 2023 года в Санкт-Петербурге было восемь самых теплых ночей и шесть из них в третьей декаде, четыре самых теплых дня и три из них в третьей декаде, пять самых теплых суток, когда среднесуточная температура воздуха была максимальной в этот день», — рассказал главный синоптик Петербурга.
Колесов также отметил, что месяц получился сухим. Дождь шел всего
Солнце в Петербурге в сентябре светило много, но рекорда по этому параметру тоже не получилось. Всего солнце светило в сентябре