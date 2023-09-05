«Природа загадочна и трудно предсказуема». Колесов рассказал о пропущенном ночном рекорде

В начале сентября в Петербурге зафиксирован погодный рекорд. О «важном экстремуме» сообщает 5 сентября главный синоптик города Александр Колесов.



«Загруженность в последние дни, да и сложная погода несколько сбили с привычного ритма, поэтому пропустил один важный экстремум. Виноват, исправляюсь», — пишет он.



Ночь 1 сентября в этом году стала самой теплой за всю историю наблюдений в городе, то есть с 1881 года. Температура не опустилась ниже 18,6 градуса — это самый высокий показатель для всех сентябрьских ночей. До этого лидировало 3 сентября 1977 года (18,1 градуса), а среди ночей 1 сентября самая тёплая ночь была в 1963 году (17,7 градуса).

