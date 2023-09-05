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    «Природа загадочна и трудно предсказуема». Колесов рассказал о пропущенном ночном рекорде

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    В начале сентября в Петербурге зафиксирован погодный рекорд. О «важном экстремуме» сообщает 5 сентября главный синоптик города Александр Колесов.

    «Загруженность в последние дни, да и сложная погода несколько сбили с привычного ритма, поэтому пропустил один важный экстремум. Виноват, исправляюсь», — пишет он.

    Ночь 1 сентября в этом году стала самой теплой за всю историю наблюдений в городе, то есть с 1881 года. Температура не опустилась ниже 18,6 градуса — это самый высокий показатель для всех сентябрьских ночей. До этого лидировало 3 сентября 1977 года (18,1 градуса), а среди ночей 1 сентября самая тёплая ночь была в 1963 году (17,7 градуса).

    Любопытно, что в прошлом году 1 сентября оказалось самое холодное в истории — всего 9,7 градуса днём, а в этом году — самая тёплая ночь.

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    «Вот так бывает, но что тут скажешь... Природа загадочна и трудно предсказуема. Мы и на ночь 1 сентября прогнозировали очень высокую температуру +18 гр., но экстремум оказался еще выше», — добавляет Колесов.

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