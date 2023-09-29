В Петербурге скоро догорит последний «самый жаркий день»

Температура воздуха в Петербурге днем 29 сентября достигла 22,5 градусов со знаком плюс, вновь перекрыв исторический рекорд 1981 года. Об этом сообщает синоптик Александр Колесов. Пятница станет последним «самым жарким днем».
«Впереди похолодание, которое, впрочем, будет плавным. Поэтому период на этой неделе можно смело назвать заканчивающимся «бабьим летом», так как тихая, сухая и теплая погода продержалась все пять дней. Листья еще слабо окрашиваются, но это уже виноват экстремально теплый сентябрь с почти летней погодой», — рассказал главный петербургский синоптик.
В выходные циклоны начнут портить погоду в городе. Ветра будут дуть, дожди будут лить — обычная осенняя погода. Осадки ожидаются уже утром в субботу, а порывы ветра местами достигнут 15 м/с. Завтра еще будет относительно тепло — до 18 градусов, а ночь может даже стать самой теплой для 30 сентября.