Синоптик Колесов: Петербург может ждать еще один рекорд температуры

Нельзя исключать нового рекорда дневной температуры в Петербурге на предстоящей неделе, заявил главный городской синоптик Александр Колесов.



Как написал 24 сентября Колесов в своем Telegram-канале, пока в Северной столице наблюдается небольшое понижение температуры воздуха, но перспективы возвращения тепла еще есть.

«Погоду продолжит определять антициклон, всё еще будет тепло, поэтому на следующей неделе не исключаю в Санкт-Петербурге перекрытие дневного максимума хотя бы еще один раз», — отметил синоптик.