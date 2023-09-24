Синоптик Колесов: Петербург может ждать еще один рекорд температуры

Нельзя исключать нового рекорда дневной температуры в Петербурге на предстоящей неделе, заявил главный городской синоптик Александр Колесов.
Как написал 24 сентября Колесов в своем Telegram-канале, пока в Северной столице наблюдается небольшое понижение температуры воздуха, но перспективы возвращения тепла еще есть.
«Погоду продолжит определять антициклон, всё еще будет тепло, поэтому на следующей неделе не исключаю в Санкт-Петербурге перекрытие дневного максимума хотя бы еще один раз», — отметил синоптик.
Он отметил, что в течение последних трех дней в Петербурге наблюдался аномально теплый период. Отклонение среднесуточной температуры воздуха превышало норму для этих дней на
«Да и среднесуточные температуры не отстают от дневных и ночных. 21 сентября в Санкт-Петербурге было второе значение за весь ряд наблюдений для этих суток, а 22 и 23 сентября — самые высокие значения», — отметил Колесов.
А в понедельник в Северной столице ожидается переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Воздух прогреется до +16...+18 градусов.