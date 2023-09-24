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    Синоптик Колесов: Петербург может ждать еще один рекорд температуры

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    3 комментария

    Нельзя исключать нового рекорда дневной температуры в Петербурге на предстоящей неделе, заявил главный городской синоптик Александр Колесов.

    Как написал 24 сентября Колесов в своем Telegram-канале, пока в Северной столице наблюдается небольшое понижение температуры воздуха, но перспективы возвращения тепла еще есть.

    «Погоду продолжит определять антициклон, всё еще будет тепло, поэтому на следующей неделе не исключаю в Санкт-Петербурге перекрытие дневного максимума хотя бы еще один раз», — отметил синоптик.

    Он отметил, что в течение последних трех дней в Петербурге наблюдался аномально теплый период. Отклонение среднесуточной температуры воздуха превышало норму для этих дней на 7–9 градусов. Были перекрыты рекорды температуры для отдельных дней с 21 по 24 сентября. Побиты подряд четыре ночных рекорда температур: с 21 по 24 сентября в городе самые теплые ночи для этих суток.

    «Да и среднесуточные температуры не отстают от дневных и ночных. 21 сентября в Санкт-Петербурге было второе значение за весь ряд наблюдений для этих суток, а 22 и 23 сентября — самые высокие значения», — отметил Колесов.

    А в понедельник в Северной столице ожидается переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Воздух прогреется до +16...+18 градусов.

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    Комментарии 3

    Гость24 Сен 2023 в 19:43
    Отшумели летние дожди, мне шепнула осень :" смело жри...."
    +0−0
    Инкогнито202124 Сен 2023 в 19:42
    Цыган какой-то этот Синоптик!
    +0−0
    Гость24 Сен 2023 в 19:40
    Перекрывают улицы, а не рекорды.
    +0−0
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