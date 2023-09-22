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    Новый погодный рекорд зафиксирован в Петербурге

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    Погода в Петербурге ставит рекорд за рекордом. Об этом сообщает 21 сентября главный синоптик города Александр Колесов.

    «Вчера снова было очень тепло, и за счёт самой теплой ночи среднесуточная температура воздуха 21 сентября повысилась до +18,1 гр., вплотную приблизившись к рекордной температуре +18,2 гр., наблюдавшейся в 2018 году», — отмечает синоптик.

    Три предстоящие ночи будут очень теплыми. Температура минувшей ночи (14,8 градуса) стала самой высокой для 22 сентября за всю историю наблюдений. Сегодня днём температура тоже перекроет экстремум, «впрочем, как и завтра».

    «Понимаю, что уже начинаете уставать от всех этих рекордов в Санкт-Петербурге, но что делать, такая у нас сейчас установилась погода, я просто констатирую факты», — отмечает Колесов.

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