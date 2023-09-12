Температура воздуха в Петербурге близка к рекордным для сентября значениям

Погода в Петербурге 12 сентября продолжает радовать горожан солнцем и теплом. Город находится под влиянием северо-западной периферии антициклона.



В регионе ожидается переменная облачность, без дождей. Температурный фон еще немного подрастёт и приблизится к суточному рекорду тепла, пишет ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.



Температура воздуха +24…+26°, по области +22…+27°. Суточный рекорд тепла для 12 сентября в Петербурге установлен в 2012 году и составляет +25,5°.



В среду, 13 сентября, ожидается +23…+25°. Но уже вечером к Ленинградской области приблизится холодный атмосферный фронт, рассказал в своем телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов. В ночь на 14 сентября холодный фронт будет проходить через Петербург и область. Он принесет дожди, а следом придет похолодание.

