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    Три бабьих лета. Синоптик рассказал, какой будет осень

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    В наступившем сезоне на территории европейской части России будет три бабьих лета, прогнозирует ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец. В интервью радио Sputnik, опубликованном 8 сентября, он рассказал, что сентябрь стартовал с летнего, июльского тепла и в дальнейшем температура ожидается выше нормы. Переход от метеорологического лета к метеорологической осени должен быть очень плавным.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    «Я оцениваю сентябрь на большей части европейской территории России по температурному фону на два градуса теплее, чем должно быть по всем многолетним параметрам», — сказал Тишковец.

    Что касается осадков, в северной половине европейской России их будет ниже нормы на 10–30%, к югу — выше на 15–20%, а в столичном регионе — как раз в норме, около 66 мм.

    «В целом сентябрь будет благополучным — медленное сползание в осенний климатический режим», — прогнозирует Тишковец.

    На этом тепло не закончится, октябрь тоже порадует нас.

    «Впереди нас ждет не одна волна бабьего лета. Молодое, классическое и старое, которые будут с разными временными интервалами прокатываться по территории нашей страны», — говорит метеоролог.

    Молодое бабье лето приходит в конце августа — начале сентября, классическое — в середине сентября, а старое — в первой половине октября, золотая осень. В октябре, по словам Тишковца, температура ожидается выше нормы.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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