Три бабьих лета. Синоптик рассказал, какой будет осень

В наступившем сезоне на территории европейской части России будет три бабьих лета, прогнозирует ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец. В интервью радио Sputnik, опубликованном
«Я оцениваю сентябрь на большей части европейской территории России по температурному фону на два градуса теплее, чем должно быть по всем многолетним параметрам», — сказал Тишковец.
Что касается осадков, в северной половине европейской России их будет ниже нормы на
«В целом сентябрь будет благополучным — медленное сползание в осенний климатический режим», — прогнозирует Тишковец.
На этом тепло не закончится, октябрь тоже порадует нас.
«Впереди нас ждет не одна волна бабьего лета. Молодое, классическое и старое, которые будут с разными временными интервалами прокатываться по территории нашей страны», — говорит метеоролог.
Молодое бабье лето приходит в конце августа — начале сентября, классическое — в середине сентября, а старое — в первой половине октября, золотая осень. В октябре, по словам Тишковца, температура ожидается выше нормы.