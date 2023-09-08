Три бабьих лета. Синоптик рассказал, какой будет осень

В наступившем сезоне на территории европейской части России будет три бабьих лета, прогнозирует ведущий специалист центра погоды « ФОБОС » Евгений Тишковец. В интервью радио Sputnik, опубликованном 8 сентября , он рассказал, что сентябрь стартовал с летнего, июльского тепла и в дальнейшем температура ожидается выше нормы. Переход от метеорологического лета к метеорологической осени должен быть очень плавным.

«Я оцениваю сентябрь на большей части европейской территории России по температурному фону на два градуса теплее, чем должно быть по всем многолетним параметрам», — сказал Тишковец.

Что касается осадков, в северной половине европейской России их будет ниже нормы на 10–30% , к югу — выше на 15–20% , а в столичном регионе — как раз в норме, около 66 мм .



«В целом сентябрь будет благополучным — медленное сползание в осенний климатический режим», — прогнозирует Тишковец.



На этом тепло не закончится, октябрь тоже порадует нас.

