В Петербурге ни разу за всю историю наблюдений 22 сентября не было так тепло, как сейчас

Череда погодных рекордов продолжается. В пятницу, 22 сентября, в 13 часов на городской метеостанции Санкт-Петербурга максимальная температура воздуха поднялась до отметки плюс 22,0 градуса, сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
Таким образом, обновлён суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 22 сентября. Прежний максимум, зафиксированный в далёком 1936-м, уже превышен на 0,1 градуса.
«Точное значение нового рекордного максимума станет известно после 21 часа, когда будут сняты показания с максимального термометра», — добавляет Леус.
Летняя погода держится в регионе благодаря антициклону и очень теплому воздуху, поступающему с юга. Посмотрите, как это всё выглядит из космоса.