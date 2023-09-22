Кого благодарить за летнее тепло в Петербурге — вид из космоса

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов 22 сентября показывает, как выглядит нынешняя аномальная погода из космоса.
«Вот он, огромный теплый сектор в циклоне, расположенном над Скандинавией. Да и атмосферные фронты хорошо видны», — комментирует Колесов.
Отличная, просто летняя погода, установившаяся в регионе, вызвана не только антициклоном, но и очень теплым воздухом, который до сих пор поступает к нам с юга. Сегодня и завтра будет тепло и солнечно, но завтра начнет усиливаться ветер. Правда, при такой высокой температуре он не испортит впечатление от погоды.
«Атмосферный фронт приблизится к Санкт-Петербургу вечером, так что дожди, все еще кратковременного характера, пройдут. Даже вероятность гроз по территории области имеется», — пишет синоптик.
А после прохождения атмосферного фронта похолодает. В воскресенье ожидается максимум 17 градусов плюс кратковременные дожди.