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    Кого благодарить за летнее тепло в Петербурге — вид из космоса

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    7 комментариев

    Главный синоптик Петербурга Александр Колесов 22 сентября показывает, как выглядит нынешняя аномальная погода из космоса.

    «Вот он, огромный теплый сектор в циклоне, расположенном над Скандинавией. Да и атмосферные фронты хорошо видны», — комментирует Колесов.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов
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    Отличная, просто летняя погода, установившаяся в регионе, вызвана не только антициклоном, но и очень теплым воздухом, который до сих пор поступает к нам с юга. Сегодня и завтра будет тепло и солнечно, но завтра начнет усиливаться ветер. Правда, при такой высокой температуре он не испортит впечатление от погоды.

    «Атмосферный фронт приблизится к Санкт-Петербургу вечером, так что дожди, все еще кратковременного характера, пройдут. Даже вероятность гроз по территории области имеется», — пишет синоптик.

    А после прохождения атмосферного фронта похолодает. В воскресенье ожидается максимум 17 градусов плюс кратковременные дожди.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов

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    Комментарии 7

    Гость22 Сен 2023 в 12:58
    Как кого, естественно что Владимира Васильевича, кого же еще!!!
    +0−0
    rarib22 Сен 2023 в 12:52
    снимок из космоса 🤣🤣🤣
    +0−0
    Гость22 Сен 2023 в 12:46
    Какое тепло? В квартирах холодина, особенно по ночам. Приходится держать газ включенным целый день и кутаться в теплую одежду. А коммунальщики и не думают начать хотя бы периодическое протапливание.
    +0−2
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